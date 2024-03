Krystyna Pyszkova ने पहना Miss World 2024 का ताज, जानिए कैसा है लॉ स्टूडेंट से ब्यूटी क्वीन का सफर|PHOTOS

क्रिस्टीना पिस्ज़कोवा (Krystyna Pyszkova) Miss World 2024 बनी हैं. Czech Republic की Krystyna ने ये मुंबई में आयोजित हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां एडिशन जीता है. मिस वर्ल्ड 2022 पोलैंड की करोलिना बिलावस्का ने उन्हें एक भव्य समारोह में ताज पहनाया, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता मुकेश अंबानी से लेकर बिग बॉस 17 की विजेता मुनव्वर फारुकी और अभिनेत्री रूबीना दिलैक तक शोबिज की बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.

क्रिस्टीना ने 110 से अधिक देशों के प्रतियोगियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, जिसमें लेबनान की यास्मीना ज़ायटौन को प्रथम उपविजेता का ताज पहनाया गया.

#WATCH | 71st Miss World 2024 winner Krystyna Pyszková of Czech Republic says, ” Miss World is something I was working so hard and my ‘beauty of a purpose’ project is my lifelong mission. I know that the Miss World platform and the ability it gives us to speak up for the causes… pic.twitter.com/OSd2ii6mqZ

