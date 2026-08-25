फैक्ट्रियों में बनेंगी मिसाइलें... DRDO देगा टेक्नोलॉजी, भारतीय उद्योगों की होगी बम-बम

Missiles Factories: केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों के निर्माण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/missiles-to-be-manufactured-in-factories-drdo-to-provide-technology-indian-industries-major-boost-8509574/ Copy

सरकार का उद्देश्य रक्षा उत्पादन के लिए मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार तैयार करना है. (photo credit, IANS, for representation only)

Missiles Factories: भारत अब फैक्ट्रियों में बड़े स्तर पर मिसाइलों का निर्माण करेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की टेक्नोलॉजी भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है. इसे रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. सरल शब्दों में कहें तो डीआरडीओ तकनीक विकसित करेगा और भारतीय उद्योग उस तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पादन में बदलने में अहम भूमिका निभाएगा.

क्या होगा इस पहल का फायदा ?

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, योग्य भारतीय कंपनियां देश के भीतर ही इन मिसाइल प्रणालियों का उत्पादन कर सकेंगी. इस कदम से भारतीय सेनाओं की युद्धक तैयारी को बल मिलेगा और सेनाओं को समय पर आवश्यक मिसाइलों की आपूर्ति हो सकेगी. भारत के मिसाइल निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान से उत्पादन तक की यात्रा को तेज होगी.

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी

हथियारों का देश में इस्तेमाल व रिसर्च

उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी

मिसाइलों की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी

विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी

डीआरडीओ का योगदान

अब तक उन्नत मिसाइल प्रणालियों के विकास में डीआरडीओ की प्रमुख भूमिका रही है. नई व्यवस्था के तहत डीआरडीओ द्वारा विकसित तकनीक को निर्धारित योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित किया जाएगा.

छोटी और मध्यम कंपनियां भी आएंगी

इस फैसले का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारतीय रक्षा उद्योग में छोटी और मध्यम कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना भी है. मिसाइल निर्माण की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में अलग-अलग प्रकार के उपकरण, कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, सामग्री और अन्य तकनीकी घटकों की आवश्यकता होती है. ऐसे में भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे.