Agni-5 मिसाइल का सफल परीक्षण, PM मोदी ने 'Mission Divyastra' के लिए DRDO वैज्ञानिकों को दी बधाई

Mission Divyastra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को ‘मिशन दिव्यास्त्र’ के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी. प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, ‘मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि -5 मिसाइल (Agni-5 Missile) का पहला उड़ान परीक्षण ‘मिशन दिव्यास्त्र’ के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है.’

Proud of our DRDO scientists for Mission Divyastra, the first flight test of indigenously developed Agni-5 missile with Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) technology.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2024