मिजोरम में पत्थर की खदान धंसी, 12 मजदूरों के फंसे होने की आशंका

मिजोरम के हनहथियाल जिले में पत्थर की एक खदान धंसने की घटना में 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. हनहथियाल के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि यह घटना दोपहर तीन बजे हुई जब एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिक जिले के मौदढ़ गांव में स्थित पत्थर की इस खदान में काम कर रहे थे.

Mizoram | As many as 15-20 labourers are feared trapped after a stone quarry collapsed in Mizoram’s Hnahthial district. The incident took place in Maudarh area in Hnahthial district at around 3 pm: Saizikpuii, Additional Deputy Commissioner of Hnahthial district — ANI (@ANI) November 14, 2022