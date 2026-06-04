ये होता है असली सिविक सेंस! ट्रेन में फैला था कचरा फिर यात्रियों ने जो किया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया Video

मिजोरम के यात्रियों का ट्रेन सफाई वाला वीडियो वायरल हो रहा है. उतरने से पहले यात्रियों ने पूरा डिब्बा साफ किया, जिसे देखकर लोग उनकी जिम्मेदारी और सिविक सेंस की तारीफ कर रहे हैं.

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viral train video

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आमतौर पर लोग विदेशों की साफ-सफाई और वहां के लोगों की जिम्मेदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन इस वीडियो ने दिखाया कि भारत में भी ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक जगहों को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. वीडियो को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है. उन्होंने लोगों से पूर्वोत्तर भारत से सीख लेने की बात भी कही है. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और इसकी खूब सराहना हो रही है.

एक ही ट्रेन में दिखीं दो अलग तस्वीरें

वीडियो की शुरुआत एक ट्रेन कोच के दृश्य से होती है. इसमें कुछ स्कूली बच्चों के सफर के बाद डिब्बे की हालत दिखाई गई है. सीटों के आसपास कागज, प्लास्टिक और अन्य कचरा फैला हुआ नजर आता है. इससे ट्रेन कोच काफी गंदा दिखाई देता है. इसके बाद वीडियो में दूसरी तस्वीर सामने आती है, जहां मिजोरम के यात्री ट्रेन से उतरने की तैयारी कर रहे होते हैं. खास बात यह है कि वे अपने आसपास का सारा कचरा खुद उठाकर बैग में रख लेते हैं. कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा साफ और व्यवस्थित दिखाई देने लगता है.

यात्रियों की जिम्मेदारी ने जीता लोगों का दिल

मिजोरम के यात्रियों का यह व्यवहार सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना केवल सरकार या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है. हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए. वीडियो में दिख रहे यात्रियों ने बिना किसी निर्देश के खुद सफाई की, जिससे लोगों को एक अच्छा संदेश मिला. यही कारण है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

देखें Video-

Learn from Mizoram, our North East !

जिस किसी ने भी यह वीडियो बनाया है, मैं उससे सहमत हूँ। pic.twitter.com/bBTwyGZAqa — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 3, 2026

क्या है ‘तोलमगायना’ की सोच?

मिजोरम के लोगों की इस आदत के पीछे उनकी संस्कृति को बड़ा कारण माना जाता है. वहां एक खास शब्द प्रचलित है, जिसे “तोलमगायना” कहा जाता है. इसका मतलब है दूसरों की सुविधा और भलाई का ध्यान रखना. यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि वहां के लोगों की जीवनशैली का हिस्सा है. इसी सोच की वजह से लोग सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं.

लोगों को मिला बड़ा संदेश

यह वायरल वीडियो सिर्फ सफाई का उदाहरण नहीं है, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने का भी संदेश देता है. सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है. मिजोरम के यात्रियों ने अपने व्यवहार से दिखाया कि छोटी-छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को प्रेरणादायक बता रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग ऐसी ही जिम्मेदारी दिखाएंगे.