TMC में टूट के बीच अब INDIA ब्लॉक में पड़ी दरार, इस पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया धोखा देने का आरोप

विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती BJP का मुकाबला करने से पहले अपने सहयोगी दलों के बीच विश्वास और समन्वय बनाए रखने की है.

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और एमके स्टालिन (PTI)

लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के भीतर मतभेदों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. अब तमिलनाडु की DMK ने कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए INDIA ब्लॉक की अहम बैठक से दूरी बनाने का फैसला किया है. पार्टी का आरोप है कि तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और भरोसे को ठेस पहुंचाई.

दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एमके स्टालिन की DMK को 59 सीटें मिली थीं. थलपति विजय की TVK को 108 सीटों पर जीत हासिल हुई. सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए था. ऐसे में कांग्रेस ने DMK का साथ छोड़कर थलपति विजय को सपोर्ट किया. कांग्रेस के 5 विधायकों और बाकी दलों की मदद से TVK के 121 नंबर हो गए, ये बहुमत से ज्यादा थे. थलपति विजय मुख्यमंत्री बन गए. इसके बाद राज्य में DMK और कांग्रेस का गठबंधन भी टूट गया.

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DMK के इस फैसले ने विपक्षी एकता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक बैठक से दूरी बनाने का मामला नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर बढ़ती असहजता का संकेत भी हो सकता है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, DMK नेतृत्व का मानना है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे गठबंधन को नुकसान पहुंचा. पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर पहले जो सहमति बनी थी, उसका पूरी तरह पालन नहीं किया गया.

इसी नाराजगी के चलते DMK ने INDIA गठबंधन की प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वह पहले कांग्रेस के साथ अपने मतभेदों को स्पष्ट करना चाहती है.

कांग्रेस पर क्या आरोप?

DMK नेताओं का कहना है कि तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस ने कुछ सीटों पर ऐसे फैसले लिए, जिन्हें सहयोगी दलों के हितों के खिलाफ माना गया. पार्टी का आरोप है कि चुनावी समझौतों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती गई. कई मौकों पर सहयोगी दलों से सलाह-मशविरा भी नहीं किया गया.

हालांकि, कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर कोई तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. पार्टी नेताओं का कहना है कि गठबंधन में बातचीत के जरिए सभी मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है.

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INDIA गठबंधन के लिए क्यों अहम है DMK?

DMK दक्षिण भारत की सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टियों में से एक है. तमिलनाडु में उसका मजबूत जनाधार है और विपक्षी राजनीति में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. INDIA गठबंधन के गठन के समय DMK उन प्रमुख दलों में शामिल थी, जिन्होंने BJP के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी. ऐसे में अगर DMK और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती है तो इसका असर गठबंधन की रणनीति पर पड़ सकता है.

क्या बढ़ रही है विपक्षी खेमे में बेचैनी?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद कई विपक्षी दल अपने-अपने राज्यों में राजनीतिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं. ऐसे में सीट बंटवारे, नेतृत्व और क्षेत्रीय हितों को लेकर मतभेद सामने आना स्वाभाविक है.

DMK की नाराजगी ऐसे समय में सामने आई है, जब विपक्षी दल भविष्य की रणनीति तय करने में जुटे हैं. इससे यह संकेत भी मिलता है कि INDIA गठबंधन के भीतर सभी दलों के बीच तालमेल अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है.