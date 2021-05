DMK Chief MK Stalin takes oath as the CM of Tamil Nadu: डीएमके प्रमुख एमके (मुथुवेल करुणानिधि) स्टालिन (MK Stalin) ने आज शुक्रवार को सुबह तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) के तौर पर शपथ ली. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit) ने स्टालिन को राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं. उनके साथ 33 मंत्र‍ियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है. Also Read - कोरोना संकट: पीएम मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर इन चार मुख्यमंत्रियों और दो उपराज्यपालों से की बात

विधानसभा चुनाव में द्रमुक को मिली भारी जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष एमके (मुथुवेल करुणानिधि) स्टालिन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

विपक्षी अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता ओ पनीरसेल्वम, कांग्रेस के पी चिदंबरम समेत गठबंधन के नेता, एमडीएमके अध्यक्ष वाइको और राज्य के शीर्ष अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. शपथ ग्रहण समारोह कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था और सभी ने मास्क लगाया हुआ था.

Chennai: DMK Chief MK Stalin takes oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. He is being administered the oath by Governor Banwarilal Purohit pic.twitter.com/e8IZT1aNFz — ANI (@ANI) May 7, 2021

द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन के अपने मंत्रिमंडल के 34 सदस्ययों के साथ सपथ ली है. स्टालिन ने दुरईमुरुगन जैसे वरिष्ठ नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में बरकरार रखा है, साथ ही 15 सदस्य पहली बार मंत्री बने हैं.

Tamil Nadu: Along with Chief Minister MK Stalin; 33 others take oath as Cabinet Ministers of state. pic.twitter.com/co3nu8gKzd — ANI (@ANI) May 7, 2021

स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है. वह गृह के अलावा सार्वजनिक एवं सामान्य प्रशासन सहित अखिल भारतीय सेवाएं, जिला राजस्व अधिकारी, विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन और दिव्यांगों के कल्याण विभाग को भी संभालेंगे. द्रमुक के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी महासचिव दुरईमुरुगन जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं. वह 2006 से 2011 के बीच द्रमुक सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे. दुरईमुरुगन उन 18 पूर्व मंत्रियों में शुमार हैं, जिन्हें इस बार भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है.

चेन्नई के पूर्व मेयर एम सुब्रमण्यन और उत्तर चेन्नई से पार्टी के नेता पी. के. सेकरबाबू उन व्यक्तियों में शामिल होंगे जो पहली बार मंत्री बने. सुब्रमण्यन और सेकरबाबू को क्रमशः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रबंधन विभाग आवंटित किए गए हैं. पूर्व निवेश बैंकर पी त्यागराजन को वित्त और अंबिल महेश पोय्यामोझी को स्कूल शिक्षा विभाग सौंपा गया है.

बता दें कि राजभवन ने चेन्‍नई में कल जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि निर्वाचित मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा मंत्रियों के रूप में नियुक्ति के लिए दी गई व्यक्तियों की सूची को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है.