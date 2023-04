M&M के मानद चेयरमैन केशब महिंद्रा का 99 वर्ष की उम्र में निधन

नई दिल्ली: भारतीय वाहन उद्योग के दिग्गज (auto industry pioneer) और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (M&M) के मानद चेयरमैन केशब महिंद्रा (Keshub Mahindra) का आज बुधवार सुबह मुंबई में निधन हो गया. वह 99 साल के थे. कंपनी ने कहा कि केशब महिंद्रा ने आज सुबह घर पर ही अंतिम सांस ली.

महिंद्रा समूह के चेयरमैन (Mahindra Group Chairman) आनंद महिंद्रा ( Anand Mahindra) ने कहा, ”वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे. केशब महिंद्रा को उनके निपुण व्यापार कौशल के लिए जाना जाता था. उन्होंने महिंद्रा को विविध क्षेत्रों के समूह में बदलने में मदद की. उनके जन-केंद्रित दृष्टिकोण ने उन्हें वैश्विक व्यापार का दिग्गज बना दिया, जिसे बहुत स्नेह और सम्मान मिला.”

केशब ने चेयरमैन के रूप में 48 साल तक महिंद्रा समूह का नेतृत्व किया. इसके साथ ही उन्हें महिंद्रा समूह के वाहन से अन्य क्षेत्रों मसलन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), रियल एस्टेट, वित्तीय सेवा और आतिथ्य में विस्तार का श्रेय जाता है. केशब का जन्म शिमला में 9 अक्टूबर, 1923 में हुआ था और उन्होंने अमेरिका के व्हॉर्टन, पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक किया था. वह 1947 में कंपनी में शामिल हुए थे और 1963 में इसके चेयरमैन बन गए थे.