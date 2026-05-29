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गुजरात में महिला को डायन बताकर पीटा, बचाने आए पति की भी पीट-पीट कर हत्या

साबरकांठा जिले के एक गांव में पड़ोसी परिवार ने 50 वर्षीय महिला कमलाबेन पर डायन होने का आरोप लगाकर भीड़ को भड़का दिया. उग्र भीड़ ने लाठी-कुल्हाड़ी से परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें उसके पति की मौत हो गई.

Written by: Arun Kumar
Updated: May 29, 2026, 10:04 AM IST
Police with victim woman AI
गुजरात में महिला को डायन बताकर पीटा, पति की मौत (AI तस्वीर)

गुजरात के साबरकांठा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक गांव में अंधविश्वास के चलते गांववालों ने एक महिला को डायन बताकर पीटना शुरू कर दिया. जब उस महिला को बचाने के लिए उसका पति मनुभाई डामोर आगे आए तो गांव वालों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इस घटना में मनुभाई के दो बेटे भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं समेत कुल 12 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है. सभी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

यह घटना 19 मई को गडी वंकड़ा गांव में तब घटी, जब पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के लोगों ने 50 वर्षीय कमलाबेन पर यह आरोप लगाया कि वह जादू-टोना करती है. यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई और इससे लोग इक्ट्ठा होकर उनके घर में घुस गए. यहां उन्होंने कमलाबेन पर हमला कर दिया. उन्हें बचाने के लिए उनके पति मनुभाई और दो बेटे बचाने के प्रयास में आगे आए थे तो भीड़ ने उन्हें भी लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें मनुभाई की मौत हो गई.

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इस घटना की जांच कर रही स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब गांव वालों की उग्र भीड़ ने मनुभाई और उनकी पत्नी को अपना सामान समेटकर हमेशा के लिए गांवछोड़कर चले जाने का फैसला सुनाया था. इस दौरान हालात बदल गए और भीड़ ने कमलाबेन को डायन बताया और कहा कि उन्हें मार देना चाहिए.

यह परिवार इस अचानक हुए हमले से अपनी रक्षा के लिए तैयार नहीं था और अचानक हुए इस घातक हमले में मनुभाई की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि इस भीड़ ने इस परिवार पर कुल्हाड़ी और डंडो से हमला किया. इससे मनुभाई के सिर और शरीर के अन्य अंगों पर गंभीर चोटें आईं. उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया यहां जिंदगी और मौत से उन्होंने एक सप्ताह तक संघर्ष किया लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

खेदब्रह्मा के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) कुलदीप नई ने कहा कि सभी 12 अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उन्हें पहले ही गिरफ्तार किाया जा चुका है. इस मामले में आगे की जांच चल रही है. जरूरत पड़ने पर उनका रिमांड भी मांगा जा सकता है. पुलिस को शक है कि यह एक योजनाबद्ध हमला था और वह इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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