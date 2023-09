Manipur में Mobile Internet सेवाओं पर 5 दिन के लिए फिर लगी पाबंदी, जानें अब क्या है वजह

इंफाल घाटी में 2 युवकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज के कुछ घंटे बाद मणिपुर सरकार ने अगले पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर फिर से पाबंदी लगा दी है. इंफाल घाटी में दो युवकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, जिसमें 45 से अधिक छात्र घायल हो गए. एक अधिसूचना में कहा गया, ‘मणिपुर सरकार ने राज्य के अधिकार क्षेत्र में VPN के माध्यम से मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से एक अक्टूबर, 2023 की शाम 7:45 बजे तक निलंबित करने का निर्णय लिया है.’

उधर, मणिपुर में जुलाई से लापता दो छात्रों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने लोगों से संयम बरतने और अधिकारियों को पूरे मामले की जांच करने देने की अपील की है. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सचिवालय की तरफ से जारी बयान में राज्य सरकार ने कहा कि जांच के लिए यह मामला CBI को सौंप दिया गया है. छात्रों की पहचान फिजाम हेमजीत (20) और हिजाम लिनथोइनगांबी (17) के रूप में की गई है. दोनों छह जुलाई से लापता थे.

Mobile internet data services, internet/data services through VPN suspended in the territorial jurisdiction of Manipur for five days with immediate effect till 7:45 PM of 1st October 2023. pic.twitter.com/xZEuZUmmuJ

— ANI (@ANI) September 26, 2023