नई दिल्ली: सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी शरजील इमाम के बिहार के जहानाबाद स्थित घर और दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में उसके फ्लैट से मोबाइल फोन, लैपटॉप तथा सीएए विरोधी पोस्टर जब्त किए गए हैं. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. शरजील को राजद्रोह के एक मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहानाबाद से गिरफ्तार किया था. पुलिस उससे अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उसके कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में पूछताछ कर रही है.

पुलिस उपायुक्त (अपराध) राजेश देव ने बताया कि जांच के दौरान वसंत कुंज के उसके किराए के फ्लैट से एक लैपटॉप और एक कम्प्यूटर बरामद किया गया. उन्होंने बताया कि जहानाबाद के उसके घर से उसका मोबाइल फोन बरामद किया गया. पुलिस ने यह भी कहा कि शरजील ने सीएए और एनआरसी विरोधी पर्चे बनाए थे जिसमें गुमराह करने और भयभीत करने वाले तथ्य थे. उसने ये पर्चे कई मस्जिदों में बंटवाए थे. इसकी प्रति भी प्राप्त कर ली गई है.

Delhi Police Crime Branch on JNU student Sharjeel Imam case: 1 laptop & 1 desktop computer of Sharjeel Imam recovered from his rented accommodation in Delhi’s Vasant Kunj. Mobile phone of the accused has been recovered from his house at Kako, Jehanabad, Bihar.

