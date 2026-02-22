  • Hindi
भारत में भी बच्चों के लिए बैन होगा मोबाइल! इस राज्य सरकार ने कर ली तैयारी, क्यों बढ़ी टेंशन

ये राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के छात्रों पर मोबाइल बैन पर विचार कर रही है. जानें सोशल मीडिया लत, AI से बच्चों पर क्या असर पड़ा रहा और सीएम का इस मुद्दे पर क्या कहना है?

फोन का असर बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. (Photo: freepik)

कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले नाबालिग बच्चों के लिए फोन एक्सेस सीमित किया जा सकता है, लेकिन दूसरे मामलों में छूट नहीं मिलेगी. इस मुद्दे पर सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (Vice Chancellors) से राय भी मांगी है. सरकार का कहना है कि यह कदम उठाने से बच्चों को फायदा होगा, लेकिन अंतिम निर्णय सभी पक्षों की राय लेने के बाद ही लिया जाएगा. आइए खबर में आपको बताते हैं अचानक ये मुद्दा क्यों उठा साथ ही जानेंगे सोशल मीडिया के नुकसान…

सोशल मीडिया बच्चों की पढ़ाई-स्वास्थ्य पर डाल रही असर

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि आजकल कई बच्चे सोशल मीडिया की लत का शिकार हो रहे हैं. इसका असर उनकी पढ़ाई, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. उन्होंने यह भी चिंता जताई कि कुछ छात्र नशे जैसी बुरी आदतों की ओर भी बढ़ रहे हैं. बातचीत के दौरान, कई लोगों ने मोबाइल बैन का समर्थन किया और कुछ ने यह भी बताया कि कई प्राइवेट और बड़े स्कूल मोबाइल के जरिए होमवर्क और पढ़ाई का काम देते हैं. इसलिए पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से पहले संतुलित नीति बनाना जरूरी है.

ऑस्ट्रेलिया के नक्शे-कदम पर चलने की तैयारी

अगर यह फैसला लागू होता है, तो कर्नाटक उन जगहों में शामिल हो जाएगा जहां छात्रों के मोबाइल उपयोग पर सख्त नियम हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसी मॉडल को देखते हुए कर्नाटक सरकार भी ऐसा कदम उठाने पर विचार कर रही है, ताकि बच्चों को डिजिटल लत से बचाया जा सके.

सरकार ने क्या सुझाव दिया?

राज्य के आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने विधानसभा में बताया कि सरकार बच्चों के लिए AI और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को लेकर भी उपायों पर चर्चा कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वे में भी सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु तय करने का सुझाव दिया गया है. सरकार का उद्देश्य टेक्नोलॉजी को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उसका सुरक्षित और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना है.

सोशल मीडिया के 3 बड़े साइड इफेक्ट

कर्नाटक सरकार की मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने वाली योजना के पीछे कुछ गंभीर कारण हैं…

  • मानसिक स्वास्थ्य पर असर – ज्यादा स्क्रीन टाइम से तनाव, चिंता और नींद की समस्या बढ़ती है.
  • पढ़ाई में गिरावट – लगातार फोन इस्तेमाल से ध्यान भटकता है और एकाग्रता कम होती है.
  • गलत संगत और जोखिम – ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे गलत कंटेंट या नशे जैसी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं.

