रेलवे के भीड़भाड़ वाले 7 रूट होंगे फोरलेन, मोदी कैब‍िनेट ने दी मंजूरी, जानें किन-किन राज्यों को होगा फायदा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में रेलवे आधुनिकीकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई. ये प्रोजेक्ट्स पिछले 12 साल से चल रहे रेलवे के व्यापक बदलाव और आधुनिकीकरण के काम का हिस्सा हैं.

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PM मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक करीब 4 घंटे चली. (ANI)

केंद्र सरकार ने रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार (9 सितंबर 2026) को हुई बैठक में रेलवे के 7 सबसे व्यस्त (हाई डेंसिटी) रूट्स को फोर लेन ट्रैक करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की सूचना देते हुए इसका ऐलान किया. इन प्रोजेक्ट्स पर 10,783 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को इसका फायदा मिलेगा. करीब 4,790 गांवों की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ 56 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

कौन-कौन सी रेल लाइनें होंगी अपग्रेड?

सरकार ने खड़गपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में बागडेही तक फोर लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड फोर लाइन और बिलासपुर यानी उसलापुर-पेंड्रा रोड थर्ड लाइन को मंजूरी दी है. इन लाइनों के मल्टीट्रैकिंग से मौजूदा रेल रूट पर ट्रेनों के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार होगी.

हाई-डेंसिटी कॉरिडोर पर क्या होगा काम?

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है. इसके तहत सात हाई-डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को फोर-ट्रैक और क्वाड्रिलेटरल करने की योजना है. इन कॉरिडोर पर ट्रैक क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में इन रूट्स पर बढ़ने वाले ट्रैफिक का दबाव संभाला जा सके.

गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है?

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली रूट मिलकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-कोलकाता इसके दो डायगोनल हैं. इसके अलावा दिल्ली-गुवाहाटी कॉरिडोर भी इस योजना में शामिल है. इस तरह कुल सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को क्वाड्रुपल यानी चार-लेन किया जा रहा है. फिलहाल करीब 4,000 किलोमीटर के हिस्से के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है.

2,000 किलोमीटर का काम हो चुका पूरा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 11,000 किलोमीटर के हाई-डेंसिटी कॉरिडोर में से सात कॉरिडोर ऐसे हैं, जिन पर रेलवे का लगभग 40 फीसदी ट्रैफिक चलता है. उन्होंने कहा, “इन कॉरिडोर में से करीब 2,000 किलोमीटर का काम पहले ही पूरा हो चुका है. वहां चार लाइनें बिछा दी गई हैं. करीब 5,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है या उन्हें मंजूरी मिल चुकी है. बाकी 4,000 किलोमीटर के लिए अंतिम मंजूरी मिलने की प्रक्रिया चल रही है.”

ट्रैफिक जाम होगा कम

रिपोर्ट के मुताबिक, नई रेल लाइनों के जुड़ने से मौजूदा रूट पर ट्रेनों का कंजेशन कम करने में मदद मिलेगी. यात्री और मालगाड़ियों को अलग-अलग समय और रूट पर चलाने की सुविधा बढ़ेगी.

बेहतर होगी रेल कनेक्टिविटी

इन प्रोजेक्ट्स से कई प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इनमें पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, अमरकंटक, अचानकमार टाइगर रिजर्व, तारातारिणी मंदिर और रतनपुर महामाया मंदिर जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं.