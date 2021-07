Modi Cabinet Reshuffle LIVE: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने के बाद पहली बार आज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है. केंद्रीय कैबिनेट (Cabinet Expansion) का विस्तार आज शाम 6 बजे होगा. इसे लेकर आज सुबह से ही हलचल तेज है. मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिलने वाली है. जानकारी के मुताबिक आज शाम 6 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे. पीएम मोदी की नई कैबिनेट में कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है. Also Read - Dilip Kumar Demise: PM Modi ने ऐसे दी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि, Rahul Gandhi ने भी व्यक्त किया शोक

Union Cabinet expansion to be held at 6 pm today pic.twitter.com/N37WHqkyIZ

— ANI (@ANI) July 7, 2021