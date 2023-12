केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर कमा लिए 1163 करोड़, इससे सस्ते में बन गई थी नई संसद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केवल 2 सालों का कबाड़ बेचकर करीब 1200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. ये आंकड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि कबाड़ बेचकर हुई इस कमाई से भारत दो बार चंद्रयान-3 का मिशन पूरा कर सकता है. चंद्रमा पर भारत के सफल चंद्रयान-3 मिशन की लागत लगभग 600 करोड़ रुपये थी. आप ये बात जानकर हैरानी हो रही होगी लेकिन मोदी सरकार ने फाइलें, खराब हो चुके कार्यालय उपकरण और अप्रचलित वाहनों को बेचकर इतनी भारी रकम कमाई है. यही नहीं ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे कम में तो भारत की नई सांसद बनकर तैयार हो गई.

केंद्र सरकार ने केवल स्क्रैप बेचकर (अक्टूबर 2021 से) लगभग 1,163 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें एक महीने के अभियान के माध्यम से इस साल अक्टूबर में 557 करोड़ रुपये शामिल हैं. सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2021 से अब तक सरकारी कार्यालयों में कुल 96 लाख कार्यालय फाइलों का निपटारी किया गया है, और लगभग 355 लाख वर्ग फुट जगह खाली की गई है. इस कदम से कार्यालयों के गलियारे साफ हो गए हैं और खाली जगह का उपयोग अन्य कामों के लिए हो पाएगा.

