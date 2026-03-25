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LPG और तेल संकट को लेकर कैसी है तैयारी? कब तक सुधरेंगे हालात? सर्वदलीय बैठक में सरकार ने दिया हर सवाल का जवाब
मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग को लेकर मोदी सरकार ने बुधवार को 1 घंटे 40 मिनट तक सर्वदलीय बैठक की. बैठक में केंद्र सरकार ने देश को आश्वासन दिया है. सरकार ने कहा है कि भारत को इस समय ऊर्जा की कोई कमी नहीं है.
इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 25 दिन से जंग चल रही है. मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग का असर कमोडिटी प्राइस, कच्चे तेल और LPG की सप्लाई पर पड़ा है. सप्लाई रुकने से भारत समेत कई देशों में गैस और तेल की किल्लत होने लगी है. भारत में LPG सिलेंडर को लेकर मारामारी मची है. तेल के दाम भी बढ़ गए हैं. मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए मोदी सरकार ने बुधवार को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की. दुनियाभर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर मची हाहाकार के बीच मोदी सरकार ने विश्वास दिलाया है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. कच्चे तेल से लेकर प्राकृतिक गैस तक पर्याप्त मात्रा में है. लेकिन, बेहतर मैनेजमेंट के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं. ताकि, जमाखोरी को रोका जा सके.
सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और विदेश सचिव विक्रम मिसरी शामिल रहे. सरकार ने इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालातों और देश में गैस-तेल की उपलब्धता पर विपक्ष के सवालों के जवाब दिए. पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बैठक में शामिल ना होने का फैसला लिया.जबकि, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बैठक में शामिल नहीं हुए.
सरकार ने क्या-क्या बताया?
- पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता है. रिफाइनरियां अपनी उच्चतम क्षमता पर काम कर रही हैं. देश में सालाना लगभग 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता मौजूद है.
- सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लाइन और पैनिक बाइंग देखी गई, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है. सभी पंपों और सप्लाई टर्मिनलों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.
- उन्होंने कहा कि पाइप्ड नैचुरल गैस और कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की सप्लाई सामान्य है. सरकार PNG विस्तार पर जोर दे रही है. कई कदम उठाए गए हैं. लगभग 2.2 लाख उपभोक्ता LPG से PNG में शिफ्ट हो चुके हैं. करीब 2.5 लाख नए एप्लिकेशन मिले हैं.ऑनलाइन बुकिंग लगभग 92 फीसदी तक पहुंच गई है.
किरेन रिजिजू ने क्या बताया?
किरेन रिजिजू ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के साथियों के साथ बैठक की. भारत पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, ये विपक्ष के साथियों ने पूछा. विपक्ष ने जो भी जानकारी चाही, उसका जवाब सरकार ने दिया. विपक्ष ने कहा है कि जो परिस्थिति हैं उसमे सब साथ होकर काम करेंगे.
रिजिजू ने कहा, “विपक्ष की मांग पर सरकार ने पर्याप्त रूप से जानकारी दी है. सब दल के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है. सभी प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया.सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया.सभी विपक्षी पार्टियों की ओर से भी मुझे नजर आया कि हम एकजुट रहेंगे.”
सर्वदलीय बैठक से कांग्रेस असंतुष्ट
कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सर्वदलीय बैठक को असंतोषजनक बताया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की मुख्य मांग है कि पश्चिम एशिया (West Asia) की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा में विस्तृत चर्चा कराई जाए. तारिक अनवर के अनुसार, इतने गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर संसद में बहस जरूरी है, ताकि सभी पक्ष अपनी बात रख सकें और देश को स्पष्ट जानकारी मिल सके.
PM मोदी ने कहा था-आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी परीक्षा
PM नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर सोमवार (23 मार्च) को लोकसभा और मंगलवार (24 मार्च) को राज्यसभा में भाषण दिया था.लोकसभा में PM मोदी ने कहा था कि तनाव खत्म होना चाहिए. बातचीत से ही समस्या का समाधान है. नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं. होमुर्ज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा.गैस और तेल संकट को कम करने के लिए भारत 41 देशों से तेल-गैस इंपोर्ट कर रहा है.
वहीं, राज्यसभा में PM मोदी ने कहा था, “अमेरिका-इजरायल की ईरान से जंग जारी रही, तो इसके दुष्परिणाम होंगे. आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है. इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है. टीम इंडिया की तरह काम करना होगा.
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