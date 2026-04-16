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क्या परिसीमन से फिर बदलेगी जम्मू-कश्मीर की सियासत? POK के लिए रिजर्व 24 सीटों का कैसे होगा हिसाब-किताब

1956 में जब जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान बनाया गया था, तब से ही POK के लिए सीटें रिजर्व हैं. 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद भी ये व्यवस्था खत्म नहीं की गई थी.

Published date india.com Published: April 16, 2026 6:37 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
क्या परिसीमन से फिर बदलेगी जम्मू-कश्मीर की सियासत? POK के लिए रिजर्व 24 सीटों का कैसे होगा हिसाब-किताब
POK की 24 सीटों को मिलाकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें हो गई हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है

भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में जल्द कई बदलाव होने जा रहे हैं. मोदी सरकार संविधान के 131 संशोधन विधेयक 2026 के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाएगी. इसके साथ ही महिलाओं के लिए 33% यानी एक-तिहाई आरक्षण को जल्द लागू किया जाएगा. इस संशोधन बिल के तहत लोकसभा की सीटें 545 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है. इसके लिए गुरुवार से संसद का विशेष सत्र भी चल रहा है. परिसीमन को लेकर कई सवाल में एक सवाल ये भी है कि इस प्रक्रिया से क्या POK के लिए रिजर्व 24 सीटों का हिसाब-किताब बदल जाएगा? क्या परिसीमन से जम्मू-कश्मीर की सियासत एक बार फिर से बदल जाएगी?

परिसीमन क्या है?
परिसीमन का अर्थ है लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया. ये काम जनसंख्या के आधार पर किया जाता है. इसके लिए अलग से एक आयोग बनता है. इसका नोटिफिकेशन भारत राष्ट्रपति की ओर से जारी किया जाता है. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. इसके आदेशों की कॉपी लोकसभा और विधानसभा में रखी जाती है, लेकिन उन्हें इसमें संशोधन करने की परमिशन नहीं होती.

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कैसे अस्तित्व में आया POK शब्द?
1947 के बंटवारे के वक्‍त और इसके पहले तक जम्‍मू-कश्‍मीर आजाद रियासत थी. अंग्रेज इस रियासत को इसके तत्‍कालीन महाराजा हरिसिंह को सौंप गए थे. जब दूसरी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, उस वक्‍त हरिसिंह कंफ्यूजन में थे. वह इस स्‍वतंत्र रियासत के महाराजा बने रहना चाहते थे. इस बीच पाकिस्‍तान की फौजों ने कबाइली बनकर कश्‍मीर पर हमला कर दिया. तब उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी. हरिसिंह के विलय समझौते पर साइन करने के बाद भारतीय फौज कश्‍मीर पहुंच गईं. हालांकि, तब तक कश्‍मीर के एक हिस्‍से पर पाकिस्तान का कब्‍जा हो चुका था. पाकिस्‍तान के कब्‍जे वाले इस क्षेत्र को ही POK कहते हैं. यानी Pakistan Occupied Kashmir.

UN में कैसे पहुंचा POK का मामला?
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पाकिस्‍तान के साथ सीजफायर का फैसला लिया था. नेहरू जम्मू-कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) लेकर चले गए. यह मामला वहां तभी से फंसा है. संयुक्‍त राष्‍ट्र और अन्‍य अंतरराष्‍ट्रीय मंचों पर पाकिस्‍तान इस क्षेत्र को पाकिस्‍तान नियंत्रित कश्‍मीर करार देता है. भारत से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहता है.

जम्मू-कश्मीर में सीटों का गणित

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  • जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन से पहले विधानसभा में कुल 111 सीटें थीं. इनमें कश्मीर डिवीजन में 46, जम्मू डिवीजन में 37, लद्दाख में 4 और बाकी 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के लिए रिजर्व थीं.
  • 5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया. इससे जम्मू-कश्मीर में 107 सीटें रह गईं.
  • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाई गईं.
  • पहले जम्मू संभाग में 37 सीटें थीं, जो बढ़कर 43 कर दी गईं. कश्मीर संभाग में 46 सीटें थीं, जो बढ़कर 47 कर दी गई हैं.
  • POK की 24 सीटों को मिलाकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें हो गई हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है.
  • हालांकि, सरकार के गठन में इन 24 सीटों को नहीं गिना जाना. इसलिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें ही मानी जाती हैं. जम्मू-कश्मीर में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें हैं.

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POK के लिए कब से रिजर्व हैं ये 24 सीटें?
1956 में जब जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान बनाया गया था, तब से ही POK के लिए सीटें रिजर्व हैं. 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद भी ये व्यवस्था खत्म नहीं की गई थी. जब कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब प्रदेश की सीटें बढ़ी थीं, लेकिन इनमें बदलाव नहीं किया गया था.

परिसीमन के बाद क्या POK की सीटें बदल जाएंगी?
एक्सपर्ट के मुताबिक, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है. क्योंकि, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में गारंटी दी है कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. जम्मू-कश्मीर और POK हमेशा से ही एक सेंसेटिव मुद्दा रहा है. आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के समय में भी सरकार ने POK की रिजर्व सीटों को न तो घटाया था और न बढ़ाया था. इसलिए इस बार भी उम्मीद है कि सरकार POK की रिजर्व सीटों को परिसीमन में शामिल नहीं करेगी.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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