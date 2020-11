PIB Fact Check: देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का चलन काफी बढ़ गया है. सरकार की तरफ से फर्जी पर यकीन नहीं करने की बार-बार अपील भी की जाती रही है. लोगों के कहा जाता है कि जब तक कोई आधिकारिक घोषणा न हो तब तक ऐसी भ्रामक खबरों (Fake News) पर भरोसा नहीं करें. इसके लिए सरकार की PIB की तरफ से Fact Check की भी शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और भ्रामक खबरों के खिलाफ सचेत करना है. Also Read - Coronavirus Cases in MP: मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के 1048 नए मामले, 11 मरीजों की मौत

उधर, सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ‘PM Funds’ के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 प्रदान कर रही है. आइये जानते हैं क्या है इस खबर की सच्चाई. PIB की फैक्ट चेक में यह खबर फर्जी पाई गई और बताया गया कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. Also Read - Pfizer ने वैक्सीन के 90 फीसदी प्रभावी होने का किया था दावा, लेकिन वॉलंटियर्स में दिखने लगे साइड इफेक्ट्स

PIB Fact Check ने ट्वीट किया, ‘सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ‘PM Funds’ के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 प्रदान कर रही है. यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और ना ही ‘PM Funds’ जैसा कोई फंड मौजूद है. PIB Fact Check सोशल मीडिया पर मौजूद खबरों की सत्यता की जांच करती है और लोगों की सचेत करती है.

एक दिन पहले एक खबर में यह दावा किया जा रहा था कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 1 दिसंबर से पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा. हालांकि, यह गलत सूचना थी. पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक के जरिए लोगों को इसपर भरोसा नहीं करने को कहा है.

A tweet allegedly posted by a prominent media outlet claims that due to the growing number of #COVID19 cases in the country, the Govt. is going to re-impose a nationwide lockdown from 1st December#PIBFactCheck: This tweet is #Morphed. No such decision has been taken by the Govt pic.twitter.com/8Urg7ErmEH

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 12, 2020