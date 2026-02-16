Hindi India Hindi

Modi Government Launches Qr Based Digital Food Coupon Project Of Subsidy Ration

अब QR कोड से मिलेगा राशन, सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट, जानिए कैसे काम करेगा नया सिस्टम

भारत का पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. ये 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देता है. अब ये टेक्नोलॉजी के जरिए राशन कार्ड से राशन लेने का अनुभव बदल जाएगा.

देश में 23 करोड़ एक्टिव राशन कार्ड हैं.

देश के कई हिस्सों में निचले तबकों के लोगों के लिए राशन कार्ड उनकी लाइफ लाइन है. इस कार्ड के जरिए उन्हें हर महीने सरकार से सब्सिडी पर राशन मिलता है. आधार कार्ड लाए जाने से पहले राशन कार्ड एक अहम डॉक्यूमेंट हुआ करता था. ये किसी व्यक्ति की भारत के नागरिक के तौर पर पहचान और उसका रेजिडेंशियल प्रूफ भी होता था. राशन कार्ड कई रंगों के होते हैं. हर रंग के राशन कार्ड के मायने अलग-अलग होते हैं. इनके आधार पर अलग-अलग फायदे भी मिलते हैं. लेकिन, बहुत जल्द देश में सब्सिडी पर राशन लेने का सिस्टम बदलने जा रहा है. अब आपको राशन कार्ड से नहीं, बल्कि QR कोड स्कैन करने पर फ्री या सब्सिडी पर राशन मिलेगा.

सरकार ने लॉन्च किया नया पायलट प्रोजेक्ट

भारत सरकार ने CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) पर आधारित डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया. इस योजना को भारत सरकार ने RBI और गुजरात सरकार के साथ मिलकर लागू किया है.

Ration Card कितने तरह के होते हैं, किस रंग वाले को मिलता है क्या-क्या फायदा

इससे क्या फायदा होगा?

इस नए सिस्टम से बार-बार बायोमेट्रिक फेल होने और e-POS मशीन में तकनीकी खराबी जैसी कई पुरानी दिक्कतें खत्म होंगी.

इससे फेयर प्राइस शॉप डीलरों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अपना मार्जिन रियल-टाइम में मिलेगा. यानी यह सिस्टम लाभार्थियों और दुकानदारों दोनों के लिए फायदेमंद होगा.

हर लेनदेन सुरक्षित होगा, पूरी तरह ट्रैक किया जा सकेगा और रियल-टाइम में रिकॉर्ड होगा.

सरकार का कहना है कि नई पहल से सिस्टम ज्यादा पारदर्शी, तेज और लाभार्थियों को सशक्त बनाने वाला बनेगा.

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

सरकार ने इस योजना का नारा दिया- ‘हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार.’

इस नए सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के जरिए डिजिटल कूपन बनाए जाएंगे.

ये कूपन QR कोड बेस्ड होंगे. ये सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में डिजिटल रुपया (e₹) के रूप में भेजे जाएंगे.

लाभार्थी इन कूपन या वाउचर कोड का इस्तेमाल करके फेयर प्राइस शॉप (FPS) से अपना तय राशन ले सकेंगे.

पहले फेज में किन जगहों पर शुरू होगा प्रोजेक्ट

यह पायलट अभी गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, वलसाड और सूरत जिलों में शुरू किया गया है. आगे चलकर इसे चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव में भी लागू किया जाएगा.

Add India.com as a Preferred Source

अब राशन कार्ड के बारे में जानिए

भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त कुल 4 तरह के राशन कार्ड होते हैं. इनका रंग नीला, गुलाबी, सफेद और पीला होता है. इन 4 तरह के राशन कार्ड को अलग-अलग इनकम ग्रुप के आधार पर जारी किया जाता है. हालांकि, गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL कैटेगरी के लोगों की पहचान के लिए राशन कार्ड का रंग नीला, हरा, नारंगी या पीला होता है. ये रंग राज्य या संघीय क्षेत्र के आधार पर तय होते हैं.

Ration Card में फैमिली मेंबर का नाम जोड़ने में आपको भी आ रही परेशानी? फॉलो करें ये आसान Process

पीला राशन कार्ड

इस रंग का राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को दिया जाता है. इस कार्ड में सबसे ज्यादा सुविधा मिलती है.इसके जरिए सरकार सब्सिडी पर राशन देती है. इस कार्ड से अनाज, चीनी और मिट्टी का तेल लिया जा सकता है. इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन भी मिलता है. सरकारी आवास योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

किन्हें जारी होता है BPL वाला राशन कार्ड?

BPL वाला राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं. ऐसे लोगों के पास LPG कनेक्शन तक नहीं होता. गांवों की बात करें, तो सालाना 6400 रुपये की इनकम वाले परिवार को ये कार्ड जारी किया जाता है. शहरी इलाकों में 11850 रुपये सालाना आमदनी वाले परिवारों को ऐसा कार्ड दिया जाता है.

नीला राशन कार्ड

जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन BPL लिस्ट में नहीं आते, उन्हें यह कार्ड दिया जाता है. इसके तहत पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के जरिए ऐसे लोगों को सब्सिडी पर सरकार चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल देती है. कुछ राज्यों में इस कार्ड के जरिए बिजली और पानी के बिल में छूट भी मिलती है.

गुलाबी राशन कार्ड

गुलाबी राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है, जो गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर हैं, लेकिन उन्हें सरकारी मदद की जरूरत होती है. इस कार्डहोल्डर को सरकारी राशन की दुकानों से सामान्य रेट पर अनाज मिलता है.ऐसे कार्ड वालों को प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन और आवास योजना में छूट मिलती है.सरकारी योजनाओं में सब्सिडी का फायदा भी मिलता है.

सरकार ने राशन कार्ड से काट दिए 2.25 करोड़ लोगों के नाम, लिस्ट में आप भी तो नहीं? ऐसे करें चेक

सफेद राशन कार्ड

यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं. ऐसे लोग सरकारी राशन पर निर्भर नहीं होते. ऐसे लोगों या परिवारों के लिए राशन कार्ड नागरिक के तौर पर उनकी पहचान और एड्रेस प्रूफ की तरह काम आता है. अगर परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने चाहे, तो इस कार्ड से ऐसा किया जा सकता है.

अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड

इन चारों के अलावा एक खास तरह का राशन कार्ड होता है, जिसे अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड कहते हैं. इस कार्ड को BPL से भी नीचे यानी अत्यंत गरीब तबकों के लिए जारी किया जाता है.यानी ऐसे परिवार जिनके पास रेगुलर इनकम का कोई साधन नहीं है. वो पूरी तरह से सरकार की मदद पर निर्भर हैं. इस कैटेगरी में मजदूर, बुजुर्ग और बेरोजगार आते हैं.

घर बैठे कैसे बनाएं राशन कार्ड?

अपने राज्य की खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर नया राशन कार्ड आवेदन या Apply For New Ration Card पर क्लिक करें.

नया पेज खुलेगा, इस फॉर्म को अच्छे से भर दें. नाम, जन्मतिथि, सदस्यों की संख्या और पता भरें.

फिर “राशन कार्ड अपडेट” या “Add Member” का ऑप्शन चुनें.

अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें.

अपनी इनकम, बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.

जरूरी दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा कर दें.

सरकार रद्द करने जा रही 25 लाख राशन कार्ड, कहीं लिस्ट में आपका भी तो नहीं है नाम? फ्री में गेहूं-चावल लेना है तो तुरंत कर लें ये काम