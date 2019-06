नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करने के लिए तैयार है. इसके लिए केन्द्रीय कैबिनेट ने एक साथ तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बुधवार को नए विधेयक को मंजूरी दी.

Union I&B Minister Prakash Javadekar: We will introduce the triple talaq bill in the upcoming parliament session. pic.twitter.com/QCOaFstXFS

केंद्रीय पर्यावरण, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी. यह विधेयक भाजपा-नीत पूर्ववर्ती राजग सरकार की ओर से फरवरी 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा. जावड़ेकर ने कहा कि नया विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के नए सत्र में पेश किया जाएगा. इसके अलावा केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने आधार संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. इसमें बैंक खातों, मोबाइल सिम प्राप्त करने के लिये पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग को छूट देने का प्रस्ताव है.

Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has approved extension of President’s Rule in Jammu and Kashmir for six months with effect from 3rd July, 2019 pic.twitter.com/X855ER92gk

