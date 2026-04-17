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क्या 33% महिला आरक्षण लागू होने से घट जाएंगी पुरुष सांसदों की संख्या? दूर कर लें सारा कंफ्यूजन
भारत में 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे. पहली लोकसभा में 5% महिला सांसद थीं. 2024 के आम चुनावों के बाद 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 13.63% पर आ गया है.
केंद्र की मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 16 अप्रैल 2026 की आधी रात से ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ यानी महिला आरक्षण कानून को लागू कर दिया है. 33% महिला आरक्षण कानून (Women Reservation Bill 2023) में संशोधन को लेकर 3 बिलों पर चर्चा के लिए गुरुवार से 3 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र चल रहा है. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, किसी कानून में संशोधन तभी हो सकता है, जब वह पहले लागू हो चुका हो. यही वजह है कि सरकार ने आनन-फानन में इस कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया.
सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं. हालांकि, 2027 की जनगणना और परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया के बाद ही 33% महिला आरक्षण लागू होगा. बहुत संभव है कि लोकसभा चुनाव 2029 से महिला आरक्षण मिलने लगे. महिला आरक्षण कानून का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लोगों में कई तरह के सवाल हैं. एक सवाल ये भी है कि महिला आरक्षण लागू होने से संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएंगी, लेकिन पुरुष सांसदों की संख्या कम हो सकती है. हालांकि, ऐसा नहीं होने वाला. आइए समझते हैं कैसे:-
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महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए कौन से 3 बिल लाए गए हैं?
वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं. परिसीमन के जरिए इन सीटों को बढ़ाकर 850 किया जाना है.
इसके लिए सरकार 3 बिल लेकर आई है:-
पहला बिल- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं.
दूसरा बिल- परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए.
तीसरा बिल- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 है. ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.
महिला आरक्षण लागू होने से पुरुष सांसदों की संख्या पर क्या पड़ेगा असर?
नारी शक्ति अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी. यानी जाहिर तौर पर संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा होगा. लेकिन, इससे पुरुष सांसदों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा. महिला सांसदों के साथ-साथ पुरुष सांसदों की संख्या में भी इजाफा ही होगा.
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परिसीमन से बढ़ जाएंगी लोकसभा और विधानसभा सीटें
परिसीमन बिल के जरिए लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएंगी. 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करके ऐसा किया जाएगा, ताकि महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.
समझिए कैसे बढ़ेंगी महिला और पुरुष सांसदों की संख्या?
- महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में 33% महिला सांसद होंगी. यानी 33% सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी. इसी तरह से विधानसभा में भी 33% महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा. लेकिन, जब परिसीमन के बाद मौजूदा लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएंगी, तो पुरुष सांसदों के लिए चुनाव लड़ने के लिए सीटें मिलेंगी.
- लोकसभा में फिलहाल 543 सांसद हैं. इनमें 3 सीटें खाली हैं. यानी 540 सांसद हैं. महिला सांसदों की संख्या 74 है. पुरुष सांसदों की संख्या 466 है. इसे अनुपात के लिहाज से देखें तो अभी संसद में 13.6% महिला और 86.6% पुरुष सांसद हैं.
- 33% आरक्षण लागू होने के बाद महिला सांसदों की संख्या 74 से बढ़कर 283 हो जाएगी. 2024 के लोकसभा चुनाव में 469 पुरुष सांसद जीतकर आए थे. इनमें से 3 सीटें खाली हैं. यानी कुल 466 पुरुष सांसद हैं. महिला आरक्षण के बाद पुरुष सांसदों की संख्या 567 के आसपास होगी.
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