देश में जारी कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने DAP पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में दोगुने से अधिक का इजाफा कर दिया है. अब उन्हें 500 रुपए प्रति बैग की जगह 1200 रुपए प्रति बैग सब्सिडी दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है. बैठक में पीएम मोदी को खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी एक प्रस्तुति के माध्यम से दी गई. इस फैसले के बाद DAP की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बावजूद किसानों को 1200 रुपये ही खाद के प्रति बैग के लिए चुकाने होंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'DAP खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 140 प्रतिशत बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया.' बयान में कहा गया कि इस प्रकार डीएपी की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद, इसे 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है. पीएमओ ने कहा, 'मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है. प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है.'

PM Modi chaired a high-level meeting on issue of fertiliser prices. He stressed that farmers should get fertilisers at old rates despite the international rise in prices. It was decided that farmers will get a subsidy of Rs 1200/bag of DAP fertiliser instead of Rs 500/bag: PMO pic.twitter.com/6Emun9iYfY

