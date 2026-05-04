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JHARGRAM West Bengal Seat: PM मोदी ने जहां खाई थी झालमुड़ी, उस सीट पर कैसा है BJP का हाल, क्या झालमुड़ी बनी गेमचेंजर?

पीएम मोदी के वायरल झालमुड़ी वाले पल के बाद BJP ने यहां जोरदार प्रचार किया. पार्टी स्थानीय मुद्दों जैसे विकास, सड़क, पानी और आदिवासी कल्याण पर फोकस कर रही है.

Published date india.com Published: May 4, 2026 12:37 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
जानिए इस सीट का हाल
जानिए इस सीट का हाल

JHARGRAM West Bengal Seat:  पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझानों में बीजेपी की ही बढ़त है. पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में झारग्राम में सड़क किनारे रुककर प्रसिद्ध बंगाली स्नैक झालमुड़ी का स्वाद चखा था. पीएम का ये पल BJP की लोकल कनेक्ट बनाने की कोशिश का प्रतीक साबित हुआ. अब उसी झारग्राम सीट पर वोटों की गिनती चल रही है और BJP मजबूती से आगे दिख रही है.

झारग्राम सीट से BJP उम्मीदवार लक्ष्मीकांत साउ इस समय TMC उम्मीदवार मंगल सारण से काफी आगे चल रहे हैं. गिनती के शुरुआती राउंड में BJP को 53% से ज्यादा वोट मिले दिख रहे हैं.

BJP ने यहां जोरदार प्रचार किया

पीएम मोदी के वायरल झालमुड़ी वाले पल के बाद BJP ने यहां जोरदार प्रचार किया. पार्टी स्थानीय मुद्दों जैसे विकास, सड़क, पानी और आदिवासी कल्याण पर फोकस कर रही है. 2021 में BJP दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब लीड ले रही है. यह BJP के लिए बड़ा सिग्नल हो सकता है.

कौन जीत की ओर

वर्तमान ट्रेंड्स के अनुसार BJP के लक्ष्मीकांत साहू दोपहर 12:30 बजे तक 13 हजार से ज्यादा वोटों के साथ मजबूती से आगे हैं. TMC की बिरबाहा हंसदा (2021 विजेता) की जगह अब मंगल सारण मैदान में हैं, लेकिन BJP की लीड साफ है. अगर ट्रेंड बरकरार रहा तो BJP इस सीट पर कब्जा जमा सकती है.

झारग्राम में PM का झालमुड़ी स्नैक ब्रेक बना गेमचेंजर?

PM मोदी का व्यक्तिगत कनेक्शन, झालमुड़ी वाला वायरल वीडियो युवा और आम लोगों तक पहुंचा. साथ ही BJP का विकास एजेंडा, केंद्र की योजनाओं का प्रचार और TMC सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी. जंगल महल में सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे भी BJP के पक्ष में काम कर रहे हैं.

सीट का इतिहास

  • 2021 में TMC की बिरबाहा हंसदा ने BJP के सुकमॉय सत्पति को 38,240 वोटों से हराया था.
  • 2016 में भी TMC जीती थी.
  • पहले CPI(M) का प्रभाव था, लेकिन पिछले सालों में TMC और BJP के बीच मुख्य मुकाबला हो गया.
  • लोकसभा में भी यहां BJP ने 2019 में जीत दर्ज की थी. यह सीट आदिवासी वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण है.

मोदी की झालमुड़ी ने स्पाइस डाली

झारग्राम जैसे इलाकों में छोटे-छोटे पल बड़े बदलाव ला सकते हैं. मोदी की झालमुड़ी ने जो स्पाइस डाली, वह अब वोटों में नजर आ रही है. BJP अगर यहां जीती तो पूरे जंगल महल क्षेत्र में उसका जोर बढ़ेगा. TMC के लिए यह नुकसान भारी पड़ सकता है.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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