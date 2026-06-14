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फ्रांस में PM मोदी का शानदार स्वागत, नारों से गूंजा नीस शहर, राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी से लगाया गले- देखें Video

फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात ने भारत-फ्रांस संबंधों को नई मजबूती दी. दोनों नेताओं ने नवाचार, स्टार्टअप और निवेश सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 14, 2026, 4:39 PM IST
फ्रांस में PM मोदी का शानदार स्वागत, नारों से गूंजा नीस शहर, राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी से लगाया गले- देखें Video

PM Modi in France: भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच दिखाई गई गर्मजोशी ने न केवल कूटनीतिक संबंधों की मजबूती का संदेश दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की बढ़ती साझेदारी को भी रेखांकित किया.

राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत गले लगाकर किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए. फ्रांस का नीस शहर मोदी-मोदी के नारों से गूंजने लगा.

और पढ़ें: PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 17 जून को फ्रांस होगी मुलाकात, G7 में लेंगे हिस्सा

देखें वीडियो-

स्टार्टअप को मिलेगा मंच

‘भारत इनोवेट्स’ केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच नवाचार आधारित सहयोग को नई दिशा देने वाला मंच माना जा रहा है. इस आयोजन में भारत, फ्रांस और कई अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, निवेशक, वेंचर कैपिटल फंड और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए. इसका मकसद नई तकनीकों, निवेश अवसरों और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देना है.

क्या बोले PM मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फ्रांस के संबंधों को सिर्फ कूटनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा भविष्य के निर्माण का मजबूत आधार बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती भरोसे, नवाचार और साझा विजन पर टिकी है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच नई संभावनाएं पैदा कर रही है. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और फ्रांस तकनीक, स्टार्टअप, रक्षा, ऊर्जा और निवेश जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और यह सहयोग आने वाले वर्षों में दोनों देशों के विकास और वैश्विक स्थिरता को नई दिशा देगा.

भारत की युवा प्रतिभाओं की तारीफ

‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की युवा प्रतिभाओं की सराहना करते हुए कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध केवल कूटनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भरोसे, नवाचार, प्रेरणा और साझा विजन पर आधारित हैं. उन्होंने कहा कि भारत के युवा इनोवेटर ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

पीएम मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों, उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों को भारत के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि आइए, भारत के साथ मिलकर ऐसी तकनीकी और नवाचार आधारित समाधान तैयार करें जो वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकें और दुनिया के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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