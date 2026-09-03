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Iran-US Tension: मोदी-पेजेश्कियन की मुलाकात से अमेरिका नाराज? रुबियो ने भारत को दी खुली चेतावनी, कहा- ईरान को बचाया तो...

प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन की मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों को ईरान के साथ कारोबार को लेकर चेताया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि प्रतिबंधों से बचाने में मदद करने वालों पर कार्रवाई होगी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 3, 2026, 7:30 AM IST
Iran-US Tension: मोदी-पेजेश्कियन की मुलाकात से अमेरिका नाराज? रुबियो ने भारत को दी खुली चेतावनी, कहा- ईरान को बचाया तो...

Modi-Pezeshkian Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात के कुछ दिनों बाद अमेरिका की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत समेत दूसरे देशों को ईरान के साथ ऐसे आर्थिक लेनदेन से बचने की चेतावनी दी है, जिससे तेहरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने या अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिल सकती है.

रुबियो ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही. उनसे सवाल किया गया था कि क्या भारत और ईरान के बीच किसी नए व्यापार समझौते की संभावना बन रही है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें भारत और ईरान के बीच किसी नए ट्रेड डील की जानकारी नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि हर देश को अपनी विदेश नीति तय करने और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखने का अधिकार है.

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Rubio ने भारत को क्या संदेश दिया?

अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया कि वॉशिंगटन को इस बात से आपत्ति नहीं है कि दूसरे देश ईरान से राजनयिक संपर्क रखते हैं. अमेरिका खुद भी अतीत में ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर चुका है. लेकिन अमेरिका की सीमा वहां तय होती है जहां किसी देश की गतिविधियों से ईरान को प्रतिबंधों से बचने या पैसा जुटाने में मदद मिलती है.

रुबियो के मुताबिक, अगर कोई देश ऐसी व्यवस्था तैयार करने में ईरान की मदद करता है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सके, तो उसके खिलाफ भी अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है.

अमेरिका ने ईरान पर क्यों बढ़ाया दबाव?

अमेरिकी प्रशासन लगातार ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों ने उन देशों और कंपनियों को भी सेकेंडरी सैंक्शंस की चेतावनी दी है, जो प्रतिबंधों के बावजूद तेहरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं.

24 अगस्त को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ नई आर्थिक कार्रवाई को “Operation Economic Outcast” नाम दिया था. इसका उद्देश्य ईरान के लिए उपलब्ध आर्थिक रास्तों को सीमित करना और उसकी आय के स्रोतों पर दबाव बढ़ाना बताया गया.

बिश्केक में मोदी-पेजेश्कियन की मुलाकात

रुबियो का बयान प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की बिश्केक में हुई मुलाकात के बाद आया है. दोनों नेताओं की बातचीत में भारत-ईरान संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ व्यापार को विस्तार देने पर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने और उसमें विविधता लाने के लिए प्रतिबद्ध है. बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर भी विचार हुआ.

भारत ने हमेशा विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने की वकालत की है. बैठक में वाणिज्यिक जहाजों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा. भारत ने साफ किया कि आम नागरिकों, नागरिक ढांचे, व्यापारिक जहाजों और समुद्री कर्मचारियों को संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए.

पेजेश्कियन ने भारत से क्या अपील की?

ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भारत के सहयोग के लिए आभार जताते हुए नई दिल्ली से पश्चिम एशिया में तनाव कम कराने के लिए अपनी कूटनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करने की अपील की. उन्होंने अमेरिका पर बातचीत की जगह दबाव और सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाने का आरोप लगाया.

पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और उसकी प्राथमिकता अपने लोगों की सुरक्षा के साथ क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करना है. ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों का भी विरोध किया है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून तथा देशों की संप्रभुता के खिलाफ बताया है.

भारत के सामने बढ़ी कूटनीतिक चुनौती

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील है. एक तरफ ईरान के साथ भारत के लंबे समय से रणनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी भारत की महत्वपूर्ण साझेदारी है.

मोदी-पेजेश्कियन मुलाकात के बाद रुबियो की चेतावनी से साफ है कि वॉशिंगटन ईरान के साथ होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर करीबी नजर रख रहा है. ऐसे में भारत को ईरान के साथ अपने हितों और अमेरिका की प्रतिबंध नीति के बीच संतुलन बनाए रखना होगा.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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