संजय राउत का दावा, मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब हमारी लहर पूरे देश में आ रही

Karnataka Assembly Elctions 2023 Results: उद्धव ठाकरे गुट (Shiv Sena-UBT) के नेता संजय राउत कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने आज दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो चुकी है और देश भर मई अब उनकी लहर आ रही है. राउत ने कहा, मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब हमारी लहर पूरे देश में आ रही है. 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और आज शरद पवार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है, हम इस बैठक में 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी शुरू करेंगे.

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, कर्नाटक ने दिखाया है कि लोग तानाशाही को हरा सकते हैं. कांग्रेस जीत गई यानी बजरंग बली कांग्रेस के साथ हैं बीजेपी के नहीं. हमारे गृह मंत्री (अमित शाह) कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी तो दंगे होंगे. कर्नाटक शांत और खुश है. कहां हैं दंगे?.

बता दें कि कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीटें, बीजेपी ने 66 और जेडीएस ने 19 सीटें जीती हैं. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ वापसी करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को दक्षिण भारत में उसके एकमात्र गढ़ से सत्ता से बाहर कर दिया है.