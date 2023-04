अमित शाह का बड़ा दावा, कहा- 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी; बताया BJP को मिलेंगी कितनी सीटें

Lok Sabha Elections 2024: अगले साल होने वाले आम चुनाव (Aam Chunav 2024) को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर जीत की उम्मीद है. वहीं, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी एक मंच पर आने को लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं. इन सबके बीच असम पहुंचे अमित शाह (Amit Shah) ने एक बार फिर दावा किया कि मोदी साल 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे. यही नहीं अमित शाह इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी. असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘2024 के लोकसभा चुनाव में BJP असम की 14 में से 12 सीटें जीतेगी और 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे.

