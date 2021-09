Who Is Mohammad Hasan Akhund: अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है. अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का नेतृत्व मुल्ला हसन अखुंद (Mohammad Hasan Akhund) के हाथों में होगा. वहीं, तालिबान के सह-संस्थापक अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के उप नेता होंगे. न्यूज एजेंसी ANI ने एएफपी के हवाले से यह जानकारी दी.Also Read - अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार, मोहम्मद हसन अखुंद को पीएम बनाया गया

मुल्ला हसन वर्तमान में तालिबान की निर्णय लेने वाली शक्तिशाली इकाई ‘रहबरी शूरा’ या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है, जो शीर्ष नेता के अनुमोदन के अधीन समूह के सभी मामलों पर सरकारी मंत्रिमंडल की तरह कार्य करता है. मालूम हो कि संगठन प्रमुख मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के नए प्रमुख के रूप में नामित किया है. साथ ही कहा गया है कि सरकार के गठन के संबंध में तालिबान के संगठन के अंदरूनी मुद्दों को सुलझा लिया गया है. Also Read - काबुल में सड़क पर उतरे लोग, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पर तालिबानियों ने की फायरिंग

Mohammad Hasan to lead new Taliban govt in Afghanistan: AFP

— ANI (@ANI) September 7, 2021