Mohan Bhagwat Dussehra Speech 2020: देशभर में आज विजयादशमी मनाई जा रही है. हर साल की तरह इस साल भी दशहरे (Dussehra 2020) के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा (Shashtra Pooja) की. इस दौरान हर साल आरएसएस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित होता है. कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2019 में, अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हो गया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या का फैसला दिया. पूरे देश ने फैसले को स्वीकार कर लिया. 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधरशिला समारोह आयोजित की गई थी. हमने इन घटनाओं के दौरान भारतीयों के धैर्य और संवेदनशीलता को देखा.

We witnessed anti-CAA protests which created tension in the country. Before it could be discussed further, the focus shifted on Corona this year. So, communal flare in minds of few people stayed in their minds only. Corona overshadowed all other topics: RSS Chief Mohan Bhagwat https://t.co/KPbwwmH1iH pic.twitter.com/aWCY9mJQIZ

— ANI (@ANI) October 25, 2020