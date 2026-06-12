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चलती शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन में सवार थे RSS चीफ मोहन भागवत- खिड़की का शीशा टूटा

दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया. जिस कोच की खिड़की टूट गई. जब पथराव हुआ उस वक्त ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत भी यात्रा कर रहे थे.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 12, 2026, 12:23 AM IST
चलती शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन में सवार थे RSS चीफ मोहन भागवत- खिड़की का शीशा टूटा

Shatabdi Express Stone Pelting: दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव की खबर सामने आई है. दरअसल, कुछ अज्ञात लोगों चलती ट्रेन पर पथराव कर दिया. इस ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत भी सवार थे. दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर गुरुवार (12 जून) शाम पथराव की घटना हुई, जिसमें ट्रेन के एक कोच की खिड़की का शीशा टूट गया. संयोग से जिस कोच को निशाना बनाया गया, उसी में मोहन भागवत भी सफर कर रहे थे. हालांकि घटना में उन्हें या किसी अन्य यात्री को कोई चोट नहीं आई.

जानकारी के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब कानपुर से दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से गुजर रही थी. ट्रेन मक्कनपुर स्टेशन को पार कर चुकी थी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी. इसी दौरान अचानक एक पत्थर ट्रेन के ई-1 कोच की खिड़की से टकराया, जिससे शीशा टूट गया. घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई. ट्रेन को तत्काल टुंडला जंक्शन के बाहरी क्षेत्र में रोका गया और रेलवे पुलिस और अन्य अधिकारियों को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची टीमों ने कोच का निरीक्षण किया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की.

और पढ़ें: वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे ट्रेन में सवार; जानिए कहां हुई ये घटना

रेलवे ने शुरू की जांच

बताया गया कि मोहन भागवत उसी ई-1 कोच में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी सीट उस खिड़की के विपरीत दिशा में थी, जहां पत्थर आकर लगा. इसी वजह से वे पूरी तरह सुरक्षित रहे. घटना के दौरान किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, जो राहत की बात मानी जा रही है. रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल के आसपास पहुंचे और संभावित संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए.

रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद इलाकों की भी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि यह केवल शरारती तत्वों की हरकत थी या फिर किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी. चूंकि ट्रेन में RSS प्रमुख यात्रा कर रहे थे, इसलिए मामले को अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा है. घटना के बाद कुछ देर तक जांच और सुरक्षा प्रक्रिया चलने के कारण ट्रेन को रोका गया, लेकिन आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे दोबारा दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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