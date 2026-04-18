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'कोई ताकत नहीं रोक सकती 'कमल'...', पश्चिम बंगाल में जमकर गरजे MP CM मोहन यादव, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच डॉ. मोहन यादव ने जोरदार प्रचार करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट मांगे. उन्होंने विकास, परिवर्तन और घुसपैठ रोकने के मुद्दों को उठाकर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला.

Published date india.com Published: April 18, 2026 9:35 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'कोई ताकत नहीं रोक सकती 'कमल'...', पश्चिम बंगाल में जमकर गरजे MP CM मोहन यादव, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब

Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने 18 अप्रैल को राज्य में चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया. उन्होंने कोलकाता और मेदिनीपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त प्रचार किया और जनता से समर्थन की अपील की.

सबसे पहले उन्होंने कोलकाता के कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अरुप चौधरी के समर्थन में वोट मांगे. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और लंबे समय से ठहराव का सामना कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास की गति तेज होगी और लोगों को नए अवसर मिलेंगे.

‘गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं’

मोहन यादव ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बंगाल कभी देश के सबसे अग्रणी राज्यों में गिना जाता था, लेकिन पिछले कई वर्षों में विकास की रफ्तार धीमी हो गई है. खासकर शहरी इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं बढ़ी हैं. उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है, जो चिंताजनक है.

इसके अलावा उन्होंने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण राज्य की व्यवस्था प्रभावित हो रही है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं. उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता के लिए चल रही प्रक्रिया को भी अहम बताया और कहा कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा.

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शाम को डॉ. यादव मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर सदर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में रोड शो किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए. पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने नारों के साथ उनका स्वागत किया.

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब परिवर्तन के लिए तैयार है और यह बदलाव बीजेपी के माध्यम से ही संभव है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और बंगाल को भी इस विकास यात्रा में शामिल होना चाहिए. उन्होंने बीजेपी की विचारधारा को लोकतांत्रिक और अवसर देने वाली बताते हुए कहा कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी यहां बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे चुनाव तक पूरी ताकत के साथ मैदान में जुटे रहें.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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