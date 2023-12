MP: मोहन यादव का CM शपथ समारोह, पीएम मोदी सहित ये मेहमान हुए शामिल

मध्यप्रदेश में आज CM शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है. मोहन यादव (Mohan Yadav) मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस मौके पर देशभर से राजनितिक हस्तियां शामिल हो रही है. यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में शुमार मोहन यादव के इस मुकाम को पाने की गवाह जो हस्तियां बन रही हैं उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भोपाल पहुंच गए हैं.

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भोपाल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका स्वागत किया.

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मोहन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार चेतन प्रेमनारायण को हराया है. विधायक के तौर पर यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है. इस साल उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को 12,941 वोटों से हराया है. मोहन यादन की एजुकेशन क्वालीफिकेशन की बात करें तो वे एमबीए, पीएचडी हैं.

देखें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंचे.

#WATCH | Former Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan and Union Minister Jyotiraditya Scindia arrive at the venue of the swearing-in ceremony of Madhya Pradesh CM-designate Mohan Yadav, in Bhopal. pic.twitter.com/Nqf57A5UQJ

मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनकी बहन कलावती यादव का कहना है, “मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी में पद मायने नहीं रखता, जिम्मेदारी मायने रखती है. उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है. हर कोई खुश है…”

#WATCH | Bhopal | Ahead of Madhya Pradesh CM-designate Mohan Yadav’s swearing-in ceremony, his sister Kalawati Yadav says, “I have always said that post doesn’t matter in BJP, responsibility matters. He has received this big responsibility. Everyone is happy…” pic.twitter.com/DOfXZOxb5x

