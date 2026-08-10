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'बोल कांवड़िया, बोल बम...' से गूंजा जबलपुर, CM मोहन यादव ने बरसाए फूल और बजाया डमरू

जबलपुर के रांझी में संस्कार कांवड़ यात्रा ने शहर को भक्ति के रंग में रंग दिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी यात्रा में शामिल हुए. उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की, डमरू बजाया और नर्मदा जल लेकर चल रहे श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 10, 2026, 2:35 PM IST
'बोल कांवड़िया, बोल बम...' से गूंजा जबलपुर, CM मोहन यादव ने बरसाए फूल और बजाया डमरू

सावन के पवित्र सोमवार पर जबलपुर का रांझी इलाका भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया. यहां निकली संस्कार कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. ‘बोल कांवड़िया, बोल बम’ के जयकारों और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच पूरा माहौल शिवमय हो गया. सड़क पर दूर तक कांवड़ियों की कतार दिखाई दी और भक्त भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे. यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच शामिल होकर उनका उत्साह बढ़ाया.

CM ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने खुद डमरू बजाया और कांवड़ भी उठाई. मुख्यमंत्री दादा गुरु के साथ यात्रा में पैदल भी चले. उनके साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को श्रद्धा, संकल्प और सामूहिक आस्था का बड़ा उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी का जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने निकले श्रद्धालुओं की यह यात्रा अपने आप में खास है. उनके मुताबिक, जिस तरफ नजर जाती है, वहां श्रद्धालुओं का समूह दिखाई दे रहा था.

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नर्मदा जल लेकर शिवधाम की ओर बढ़े श्रद्धालु

मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष समय है और इस अवसर पर मां नर्मदा का आशीर्वाद भी लोगों को मिल रहा है. कांवड़िए नर्मदा का पवित्र जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि श्रद्धा, साधना और संकल्प का प्रतीक है. डॉ. यादव ने कांवड़ियों की आस्था की सराहना करते हुए कहा कि पूरी यात्रा में भक्तिभाव के साथ अनुशासन और उत्साह भी नजर आया.

धार्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रमुख देवस्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है और यह लोगों को अनुशासन, आत्मविश्वास तथा चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है. उनके मुताबिक, धार्मिक यात्राएं लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का भी काम करती हैं.

सकारात्मक जीवन और साधना का संदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख-सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए. उन्होंने संतों और दादा गुरु के उदाहरण का उल्लेख करते हुए आध्यात्मिक जीवन और संयम के महत्व पर बात की. उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा लोगों को भक्ति के साथ सकारात्मक और अनुशासित जीवन की प्रेरणा देती है. मुख्यमंत्री ने नर्मदा को भगवान शिव से जोड़ते हुए कहा कि नर्मदा के कण-कण में शंकर का भाव देखा जाता है. उन्होंने संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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