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संसद में हंगामे पर CM मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला, बोले- रोज नया मुद्दा, देश से मांगें माफी

संसद के मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे पर सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 11, 2026, 5:53 PM IST
संसद में हंगामे पर CM मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला, बोले- रोज नया मुद्दा, देश से मांगें माफी
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी के व्यवहार से उनकी अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं की भी छवि प्रभावित होती है. (Photo from IANS)

संसद के मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे और कार्यवाही बाधित होने को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष और राहुल गांधी पर हमला बोला. भोपाल में मीडिया से बात करते वक्त सीएम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से लगातार नए-नए मुद्दे उठाकर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं. डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ऐसा व्यवहार देश और संसद दोनों के लिए ठीक नहीं. उन्होंने राहुल गांधी से अपने कथित बयानों और व्यवहार के लिए देश से माफी मांगने की मांग भी की.

CM बोले- रोज नया मुद्दा, एक बात पर नहीं टिक रहा विपक्ष

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष लगातार गृह मंत्री के जवाब की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही रोक रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष किसी एक मुद्दे पर टिक नहीं रहा. सीएम के मुताबिक, पहले NEET का मुद्दा उठाया गया और बाद में बात गोली चलने के आरोप तक पहुंच गई. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब गोली चली ही नहीं, तो उस मुद्दे पर चर्चा कैसे हो सकती है. डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष पर सांसदों और जनता को अलग-अलग मुद्दों के जरिए भ्रमित करने का आरोप लगाया.

और पढ़ें: बाढ़ के बीच CM मोहन यादव ने संभाली कमान, सिचुएशन रूम पहुंचकर लिया जायजा; 527 लोगों को बचाया

राहुल गांधी को सदन में मर्यादा रखनी चाहिए: मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने कहा राहुल गांधी छात्रों की बात करते हैं, लेकिन झारखंड से जुड़े मुद्दे को लेकर यूपी पहुंच जाते हैं. उनके मुताबिक संसद में चर्चा एक तय प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को सदन में अपनी जिम्मेदारी के अनुसार बात रखनी चाहिए. डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी के व्यवहार से उनकी अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं की भी छवि प्रभावित होती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राहुल गांधी अपने आचरण में सुधार करेंगे और संसद की गरिमा के अनुरूप अपनी बात रखेंगे.

भारत की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा असर: मोहन यादव

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और यहां होने वाली हर गतिविधि पर देश-दुनिया की नजर रहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हंगामा और संसद की कार्यवाही बाधित करने से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है. सीएम ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है, इसलिए आने वाली पीढ़ी के सामने नेताओं को अपने आचरण से लोकतांत्रिक मर्यादा की मिसाल पेश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रोज नए आरोप लगाने और राजनीतिक बयानबाजी से जनता भ्रमित नहीं होती, क्योंकि लोग सब देख और समझ रहे हैं.

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