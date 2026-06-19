ड्रोन निगरानी, चारों तरफ पुलिस फोर्स... मोहर्रम को लेकर UP में हाई अलर्ट, ताजिया को लेकर भी नई गाइडलाइन

Moharram 2026: मोहर्रम के मद्देनजर शामली में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं. ताजियों की ऊंचाई तय मानकों के अनुसार जांची जा रही है, जबकि ड्रोन निगरानी, अतिरिक्त सुरक्षा बल और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

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Moharram 2026: मोहर्रम के पवित्र अवसर को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. इसी क्रम में शामली जिले के चौसाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया और स्थानीय ताजिया समितियों के साथ बैठकें आयोजित कीं.

प्रशासन की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि मोहर्रम के जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. इसी मकसद से अधिकारियों की तरफ से इमामबाड़ों का दौरा किया जा रहा है और ताजिया समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. पुलिस टीमों ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें शासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है.

ताजिया को लेकर नई गाइडलाइन

इस बार ताजियों की ऊंचाई को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ताजिया निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए. इसके पीछे मुख्य कारण बिजली की हाईटेंशन लाइनों और अन्य सुरक्षा चुनौतियों को बताया जा रहा है. अतीत में कई स्थानों पर ऊंचे ताजियों के कारण बिजली के तारों से संपर्क होने की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे हादसे होने का खतरा बढ़ गया था. इसी को देखते हुए प्रशासन ताजियों की नपाई कर रहा है और नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहा है.

चौसाना के इमामबाड़े में हुई बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने भी प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया. समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि सभी ताजिए तय मानकों और निर्देशों के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं. साथ ही ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए डीजे और साउंड सिस्टम के उपयोग में भी निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा.

मोहर्रम के जुलूस को शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत किया गया है. पूरे क्षेत्र को चार जोन और 12 सेक्टर में विभाजित किया गया है ताकि निगरानी और नियंत्रण आसान हो सके. प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. स्थानीय पुलिस के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

तकनीक का इस्तेमाल भी इस बार सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा होगा. प्रशासन ने दो ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे जुलूस मार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने की योजना बनाई है. ड्रोन की मदद से भीड़ की गतिविधियों और संभावित जोखिम वाले स्थानों की लगातार निगरानी की जाएगी. इसके अलावा प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलूस मार्ग पर किसी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी. अगर किसी स्थान पर ऊंचाई या रास्ते को लेकर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान वैकल्पिक तरीकों से किया जाएगा. प्रशासन का मकसद धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है.