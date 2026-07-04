कौन है जैश का हैंडलर मोहम्मद मुसद्दिक, जिस पर राम मंदिर की रेकी कराने का लगा आरोप

Ram Mandir Recced: केंद्र सरकार ने जैश के हैंडलर मोहम्मद मुसद्दिक को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया है. जानिए उस पर क्या आरोप हैं और सरकार ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 4, 2026, 7:24 PM IST
mohd musaddiq
जैश के हैंडलर मोहम्मद मुसद्दिक आंतकी घोषित (Image: AI)
  • सरकार ने 23 आतंकियों को घोषित किया आतंकी
  • राम मंदिर रेकी का आरोपी निकला मुसद्दिक
  • ड्रोन से हथियार भेजने का लगा आरोप
  • सोशल मीडिया से करता था युवाओं की भर्ती

Ram Mandir Recced: केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत 23 आतंकियों को आतंकी घोषित किया है. इनमें जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का हैंडलर मोहम्मद मुसद्दिक भी शामिल है. गृह मंत्रालय के अनुसार, वह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, घुसपैठ, आतंकियों की मदद, हथियार पहुंचाने और युवाओं की भर्ती जैसे कामों में शामिल रहा है. सरकार का कहना है कि उसे आतंकी घोषित करने से उसकी गतिविधियों और नेटवर्क पर कार्रवाई करना आसान होगा.

मोहम्मद मुसद्दिक पर क्या-क्या आरोप हैं?

गृह मंत्रालय के मुताबिक, मोहम्मद मुसद्दिक पाकिस्तान का रहने वाला है और जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय सदस्य है. वह कई नामों से जाना जाता है, जिनमें डॉक्टर, अब्दुल मनन, सज्जाद, हमजा और वाहिद खान शामिल हैं. उस पर अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर, नागपुर स्थित RSS मुख्यालय और पानीपत की इंडियन ऑयल रिफाइनरी की रेकी कराने का आरोप है. जांच एजेंसियों का कहना है कि वह भारत में बड़े आतंकी हमलों की तैयारी में भी शामिल रहा है.

आतंकियों की घुसपैठ में कैसे निभाता था भूमिका?

सरकार के अनुसार, करीब 38 वर्षीय मुसद्दिक जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले प्रमुख हैंडलरों में शामिल रहा है. उस पर सुरंगों और ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामान भारत भेजने का आरोप है. गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह लसियाकोट सेक्टर का लॉन्चिंग कमांडर रहा है और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार मदद करता था. उसका नाम साल 2022 में जम्मू के सुनजवां में सुरक्षा बलों पर हुए हमले से भी जोड़ा गया है.

सोशल मीडिया के जरिए कैसे फैलाता था नेटवर्क?

गृह मंत्रालय के मुताबिक, मोहम्मद मुसद्दिक सिर्फ घुसपैठ ही नहीं कराता था, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने का काम भी करता था. वह जैश-ए-मोहम्मद की एक साइबर टीम को संभालता था, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों को संगठन से जोड़ने की कोशिश करती थी. जांच एजेंसियों का मानना है कि ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई करना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है.

सरकार ने आतंकी घोषित करने का फैसला क्यों लिया?

केंद्र सरकार का कहना है कि देश में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. इसी के तहत UAPA कानून के जरिए आतंकियों और उनके नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. मोहम्मद मुसद्दिक समेत 23 लोगों को आतंकी घोषित करने के बाद अब उनकी संपत्ति, फंडिंग, सहयोगियों और दूसरे नेटवर्क की जांच और कार्रवाई का रास्ता और मजबूत हो गया है. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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