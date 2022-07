Monkeypox Symptoms: देश में जारी कोरोना संकट के बीच अब मंकीपॉक्स (Monkeypox) ने टेंशन बढ़ा दी है. देश में अब तक मंकीपॉक्स के चार नए मामले सामने आ चुके हैं. सबसे ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली का है. दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Maulana Azad Medical College) में भर्ती 34 साल का शख्स मंकीपॉक्स (Monkeypox) से संक्रमित पाया गया है. इससे पहले तीन मरीज केरल में मिले थे. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग (Delhi Health Department) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. उसे बुखार और त्वचा पर घाव होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है.Also Read - दिल्ली में Monkeypox की दस्तक, राजधानी में मिला देश का चौथा मरीज

First Monkeypox case reported in Delhi, admitted to Maulana Azad Medical College, confirms Health Ministry. The patient is a 31-year-old man with no travel history who was admitted to the hospital with fever and skin lesions.

