Monkeypox In India: देश में तीसरा मंकीपॉक्स का मरीज मिला है. 6 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से मल्लापुरम लौटे 35 वर्षीय व्यक्ति में देश के तीसरे #मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई है. उन्हें 13 तारीख को मंजेरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुखार के साथ भर्ती कराया गया था और 15 तारीख से उनमें लक्षण दिखने लगे थे, केरल स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि जांच में मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. मरीज का परिवार और करीबी जो भी उसके संपर्क में थे, सभी निगरानी में हैं. केरल में मंकीपॉक्स का ये तीसरा मामला मिला है. केरल सरकार ने पहले ही इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है.Also Read - मंकीपॉक्स का खौफ: इस राज्य के हवाई अड्डों पर ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित, चिकित्सकों को दी जा रही ट्रेनिंग

Country’s third #monkeypox confirmed in a 35-yr-old man who returned to Mallapuram from UAE on July 6th. He was admitted with fever at Manjerry Medical College Hospital on 13th & from 15th he began showing symptoms. His family & close contacts under observation: Kerala Health Min pic.twitter.com/Aa8yco2d1H

— ANI (@ANI) July 22, 2022