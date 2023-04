Monsoon 2023 Predictions: भारत में होगी सामान्य बारिश, आईएमडी VS स्काईमेट की भविष्यवाणी

Monsoon Forecast, Monsoon Prediction, IMD, नई दिल्ली: देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश (Normal Rainfall) की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज मंगलवार को जारी मानसून के अपने अनुमान में जताई है. सामान्य बारिश के अनुमान इसलिए जताया है, क्योंकि एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) और उत्तरी गोलार्ध पर कम बर्फ कवर विकसित एल नीनो स्थितियों (El Nino conditions) का मुकाबला करने की संभावना है.

मौसम विज्ञान विभाग ने हालांकि, कहा कि मानसून के दौरान अल नीनो की स्थिति बन सकती है लेकिन सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) और उत्तरी गोलार्ध पर कम बर्फ पड़ने से इन स्थितियों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है.