Monsoon के थोड़ी देरी से आने का अनुमान IMD ने किया जारी, 7 दिनों तक हीटवेव से मिल सकती है राहत

Hindi India Hindi

Monsoon के थोड़ी देरी से आने का अनुमान IMD ने किया जारी, 7 दिनों तक हीटवेव से मिल सकती है राहत

Monsoon के थोड़ी देरी से आने का अनुमान IMD ने किया जारी, 7 दिनों तक हीटवेव से मिल सकती है राहत

मौसम विभाग कार्यालय ने एक बयान में कहा, इस साल केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन में थोड़ी देरी होने की संभावना है

फाइल फोटो

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून (southwest Monsoon) की शुरुआत में थोड़ी देरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि इसके 4 जून तक दस्तक (Monsoon likely to be on June 4) देने की संभावना है. वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक हीटवेव नहीं होने का अनुमान जताया है. वहीं दिल्ली में आईएमडी के अनुसार, शाम तक आंशिक रूप से बादल छाने और बहुत हल्की बारिश होने से थोड़ी राहत मिल सकती है. रविवार तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.

मौसम विभाग कार्यालय ने एक बयान में कहा, इस साल केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन में थोड़ी देरी होने की संभावना है. केरल में मानसून के चार जून को पहुंचने की संभावना है.

अगले 7 दिनों तक हीटवेव से राहत

आईएमडी, दिल्ली के कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, मई के पहले पखवाड़े में हीटवेव की स्थिति वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कम गंभीर थी, जिसने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया. जैसा कि अगला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में आ रहा है, अगले 7 दिनों तक, हम वहां हीटवेव की स्थिति की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. लेकिन तापमान अधिक होगा, 40 डिग्री सेल्सियस तक.

केरल में मानसून के चार जून को पहुंचने की संभावना

भारत में अल नीनो की स्थिति के बावजूद दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है. दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रूप से 1 जून को केरल में प्रवेश करता है. इसमें आमतौर पर लगभग सात दिनों की देरी या जल्दी शामिल होती है.

केरल के ऊपर मानसून शुरू होता है

दक्षिणी राज्य में मानसून 29 मई, 2021 में तीन जून और 2020 में एक जून को पहुंचा था. भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना केरल के ऊपर मानसून के आरंभ से चिन्हित होता है और यह एक गर्म और शुष्क मौसम से वर्षा के मौसम में बदलाव करने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत है. जैसे-जैसे मानसून उत्तर दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, इन क्षेत्रों को चिलचिलाती गर्मी के तापमान से राहत मिलने लगती है.

इस साल सामान्य बारिश होने की उम्मीद

आईएमडी ने पिछले महीने कहा था कि भारत में अल नीनो की स्थिति के बावजूद दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है. वर्षा सिंचित कृषि भारत के कृषि परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें शुद्ध खेती क्षेत्र का 52 प्रतिशत इस पद्धति पर निर्भर है. यह देश के कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है, जो इसे भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाता है.

दिल्ली में धूल उड़ी, वायु गुणवत्ता पर असर

दिल्ली में आज मंगलवार सुबह तेज हवा चली, जिससे धूल उड़ी और वायु गुणवत्ता पर काफी असर पड़ा और इसके साथ दृश्यता घटकर 1,000 मीटर तक रह गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी. मौसम विभाग ने उपग्रह से ली गई तस्वीरें जारी कीं,जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से को धूल की एक मोटी चादर से ढका देखा गया.

इंदिरा गांधी इंटर नेशनल एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी घटी

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामनी ने बताया कि इंदिरा गांधी इंटर नेशनल एयरपोर्ट के पास पालम वेधशाला में विजिबिलिटी का लेविल सुबह 9 बजे 1,100 मीटर दर्ज किया गया, जबकि सोमवार सुबह 9 बजे विजिबिलिटी 4,000 मीटर थी. आईएमडी के पर्यावरण निगरानी और अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वी के सोनी ने कहा, धूल की सघनता कई गुना बढ़ गई है. पीएम10 सांद्रता सुबह चार बजे 140 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर सुबह आठ बजे 775 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गयी है. यह इलाके में तेज हवाओं के कारण हुआ. धूल जल्द ही नीचे बैठ जाएगी.

धूल उड़ने के पीछे भीषण गर्मी, सूखी मिट्टी और आधी रात से चल रही तेज हवा जिम्मेदार

मौसम विज्ञानियों ने धूल उड़ने के पीछे पिछले पांच दिन से उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी, बारिश न होने के कारण मिट्टी सूखी होने और आधी रात से ही तेज हवा के संयोजन को जिम्मेदार ठहराया. आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, दिल्ली में तड़के धूल उड़ाने वाली तेज हवा चली. हवा की गति 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे से गिरकर सुबह 9 बजे तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा रह गयी. दिन में हवा की गति और कम हो जाएगी जिससे धूल के कण मिट्टी में बैठ जाएंगे.

हल्की बारिश से मिल सकती है थोड़ी राहत

धूल के कण, खासतौर से महीन धूल के कण (पीएम2.5) सांस लेने पर श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश कर सकते हैं. इससे फेफड़ों की, श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी से पीड़ित लोगों की स्थिति बिगड़ सकती है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिल्ली में पिछले चार दिन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा, जिससे गर्मी बढ़ गई. आईएमडी के अनुसार, शाम तक आंशिक रूप से बादल छाने और बहुत हल्की बारिश होने से थोड़ी राहत मिल सकती है. रविवार तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. (इनपुट: भाषा)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें