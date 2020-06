नई दिल्‍ली: महाराष्ट्र में आज मानसून पहुंच गया और अगले 48 घंटे में राज्‍य के कुछ हिस्‍सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्‍थितियां है. मराठवाड़ा और मध्‍य महाराष्‍ट्र में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है. ये बात मानसून विभाग मुंबई के डिप्‍टी डायरेक्‍टर जनरल केएस होसालीकर आज कही है. वहीं, ओडिशा जिलों में व्यापक वर्षा और अगले 24 घंटों में कोरापुट, मलकानगिरि में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की उम्मीद है. Also Read - दिल्ली एनसीआर में आंधी-बारिश, गर्मी से मिली राहत, कई जगहों पर होर्डिंग-पेड़ गिरे

आईएमडी ने कहा, मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र, तेलंगाना के शेष हिस्सों, पश्चिमोत्तर और बंगाल की खाड़ी, अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय, सिक्किम, ओडिशा और वेस्‍ट बंगाल के कुछ और हिस्सों में अगले 48 घंटे अनुकूल हैं.

Monsoon has arrived in Maharashtra today. Conditions are favourable for further advancement in some more parts of the state, in next 48 hours. Heavy rainfall is expected in Marathwada and central Maharashtra in the next 4-5days: KS Hosalikar, Dy Director General, IMD Mumbai pic.twitter.com/NpKh9nWURQ

