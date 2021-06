Monsoon In india Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 14 से 15 जून तक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पहुंच जाएगा, वहीं विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार को उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है. मानसून के पहुंचते ही इन राज्यों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. Also Read - Monsoon In India 2021: समय से पहले पहुंचा मानसून, ओडिशा-पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, Bihar-UP-MP में चेतावनी जारी

कुछ राज्यों में तेज-आंधी के साथ बारिश की है संभावना Also Read - महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात

मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून के पहुंचने से उत्तर भारत को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि दक्षिण राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर अगले दो तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे उत्तर भारत में सक्रिय होने की उम्मीद है. Also Read - UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से जल्द राहत की उम्मीद! राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान

15 जून तक उत्तर भारत में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. इसलिए इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं. मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूर्व-पश्चिम ट्रफ के प्रभाव में, अगले 3-4 के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय और आसपास के घाट और उससे सटे जिलों, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है.

पश्चिम बंगाल-बिहार-झारखंड पहुंचा मानसून, आज यूपी-एमपी में होगी झमाझम बारिश

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामणि ने शनिवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून शनिवार तक बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों में पहुंच चुका है और रविवार तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश होगी.

मुंबई में रविवार को अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी

मुंबई और इसके पड़ोसी क्षेत्रों के दूरदराज इलाकों में रविवार को अत्यंत बारिश की ‘अत्यधिक संभावना’ है. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार शाम में एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी.विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरि और रायगढ़ जिलों के लिए भी ऐसा ही ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है.

आईएमडी ने कहा कि मुंबई और पड़ोसी ठाणे के कुछ स्थानों में 24 घंटे के भीतर 204.55 मिमी से ज्यादा बारिश को अत्यंत भारी बारिश होगी. आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, ‘‘मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरि जिलों में रविवार को दूरदराज इलाक़ों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है. रायगढ़ और रत्नागिरि जिलों में शनिवार के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी है.’’