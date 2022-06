Monsoon Latest Update: देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र-उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है. देश के कई हिस्सो में मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में मानसून के आगमन की भविष्यवाणी की गई है, जिसके बाद आज सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जल्द ही और क्षेत्रों में बारिश होने की उम्मीद है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिन में रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग की तरफ से यूपी-बिहार-बंगाल-झारखंड सहित कई राज्यों में आज जमकर बारिश होने की बात कही गई है.Also Read - Weather Update Today: बिहार में बारिश-वज्रपात से 17 लोगों की मौत, भारी बारिश का अलर्ट जारी, जानिए मौसम का हाल

महाराष्ट्र के भी कई हिस्सो में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, मुंबई में पिछले दो दिनों से मानसून सक्रिय है और रुक-रुककर बारिश हो रही है. मुंबई में रविवार को सीजन की पहली भारी बारिश हुई थी वहीं सोमवार को भी शहर में मूसलाधार बरसात हुई. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार, 21 जून यानी आज भी मुंबई में भारी बारिश होने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मुंबई और ठाणे में 21 जून तक बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी से घरों से बाहर निकलने की सलाह भी दी थी.

मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में मंगलवार, 21 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होगी. इसी के साथ बता दें कि आज मुंबई के सांताक्रूज में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज असम के पश्चिमी हिस्सों, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा सहित मुंबई, दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभवना है. दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्से में बारिश की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, आंतरिक ओडिशा, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभावना है.

