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जा रहा मानसून... देश भर में 10 फीसदी कम बारिश, किन राज्यों में हुई सबसे कम बरसात, किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान?

Monsoon: मानसून आमतौर पर 17 सितंबर से लौटना शुरू होता है और यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर को खत्म होती है.

Edited By: Vineet Sharan
Updated: September 20, 2026, 7:24 AM IST
जा रहा मानसून... देश भर में 10 फीसदी कम बारिश, किन राज्यों में हुई सबसे कम बरसात, किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान?
अनुमान है कि देश भर में कुल मिलाकर 10 फीसदी से ज्यादा बारिश की कमी रहेगी. (photo credit, IANS)

Monsoon: दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार को पश्चिमी राजस्थान से वापस लौटना शुरू हो गया. आईएमडी ने बताया कि इस सीजन में अब तक (1 जून से 19 सितंबर तक) बारिश में 15 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. मौजूदा मौसमी परिस्थितियां बताती हैं कि मानसून का मौसम 30 सितंबर को खत्म होने की संभावना है. वहीं देश भर में कुल मिलाकर 10 फीसदी से ज्यादा बारिश की कमी रहेगी.

मानसून ट्रैकर

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को मानसून की वापसी की रेखा रामगढ़, मोहनगढ़, फलोदी और खाजूवाला से होकर गुजरी. अगले तीन-चार दिनों में राजस्थान के कुछ और हिस्सों और पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से भी मानसून की वापसी हो सकती है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam: 17 सितंबर को फिर टेंशन देगा मौसम, 20 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, चेक करें IMD का अपडेट

मानसून लौटने की तारीख

मानसून आमतौर पर 17 सितंबर से वापस लौटना शुरू होता है और यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर को खत्म होती है. इसके बाद सर्दी का मौसम शुरू होता है.

किन राज्यों में सबसे कम बारिश

बिहार, पंजाब, हरियाणा और सभी पांच प्रायद्वीपीय राज्यों सहित 14 राज्यों में बारिश में 20% से ज़्यादा की कमी दर्ज की गई है. इतनी कमी को सूखा माना जाता है. हालांकि, अगले हफ़्ते पूर्वी भारत और तटीय ओडिशा में अच्छी बारिश हो सकती है.

फसलों पर असर

अल-नीनो और बारिश की कमी के बावजूद खरीफ (गर्मी में बोई जाने वाली) फसलों की बुवाई अच्छी है. बारिश के समय में गड़बड़ी का असर कुल पैदावार और अगली फसल (रबी) के मौसम की बुवाई पर पड़ सकता है. शुक्रवार को आए खेती के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल खरीफ की सभी फसलों के कुल बुवाई क्षेत्र में 1% से थोड़ी ज़्यादा की कमी आई है. लेकिन धान की फसल के रकबे में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 4% की कमी दर्ज की गई है.

क्या है अल नीनो

अल-नीनो, एक मौसमी घटना है जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, और यह भारत में भीषण गर्मी और कमज़ोर मानसून से हमेशा जुड़ा होता है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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