नई दिल्ली: केरल में इस वर्ष दक्षिणपश्चिम मानसून आने में चार दिन की देरी हो सकती है. भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आईएमडी ने कहा है कि इस साल केरल पर दक्षिण पश्चिम monsoon की शुरुआत 1 जून की शुरुआत की सामान्य तारीख की तुलना में थोड़ी देरी की संभावना है. केरल में इस वर्ष की शुरुआत 5 जून को over 4 दिनों की मॉडल त्रुटि के साथ होने की संभावना है.

विभाग ने बताया कि मानसून दक्षिणी राज्य में पांच जून तक आएगा. मौसम विभाग ने बताया, " इस वर्ष केरल में मानसून सामान्य तारीख के मुकाबले कुछ विलंब से आएगा. राज्य में मानसून पांच जून तक आ सकता है." केरल में मानसून आने के साथ देश में चार महीने के बरसात के मौसम की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है. मौसम विभाग के मुताबिक, केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगाज में चार दिन की देरी होने की संभावना है. दक्षिण राज्य में इसके पांच जून को पहुंचने का अनुमान.

This year, the onset of southwest #monsoon over Kerala is likely to be slightly delayed as compared to normal date of onset of 1st June. Its onset over Kerala this year is likely to be on 5th June with a model error of ± 4 days: India Meteorological Department pic.twitter.com/cpbl9RlPUJ

