NEET पेपर लीक से लेकर राम मंदिर घोटाला मामले तक... संसद में इन मुद्दों पर गरजेगा विपक्ष, टकराव की तैयारी

संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. विपक्ष NEET पेपर लीक, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और राम मंदिर दान विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 20, 2026, 8:53 AM IST
NEET पेपर लीक से लेकर राम मंदिर घोटाला मामले तक... संसद में इन मुद्दों पर गरजेगा विपक्ष, टकराव की तैयारी
  • मानसून सत्र में NEET, सोनम वांगचुक और राम मंदिर दान विवाद प्रमुख मुद्दे रहेंगे.
  • सरकार अहम विधेयकों और अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है.
  • बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखा टकराव तय माना जा रहा है.
  • आने वाले तीन सप्ताह देश की राजनीति और कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बेहद अहम रहेंगे.

Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र सोमवार (20 जुलाई) से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टक्कर देखने को मिल सकती है. एक तरफ विपक्ष कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अपनी विधायी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है. ऐसे में आने वाले तीन सप्ताह का यह सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.

विपक्ष की रणनीति का केंद्र शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं. NEET एग्जाम में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामले को प्रमुखता से उठाने की तैयारी है. इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उनकी मांगों को लेकर भी संसद में जोरदार चर्चा की संभावना है. कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी कर चुके हैं.

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विपक्ष उठाएगा सरकार पर सवाल

अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े दान विवाद को लेकर भी विपक्ष सरकार पर सवाल उठा सकता है. इसके साथ ही ईंधन में एथेनॉल मिश्रण, विदेश नीति और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को भी सदन में उठाए जाने की संभावना है. विपक्ष का प्रयास रहेगा कि इन विषयों पर सरकार को घेरकर जवाबदेही तय की जाए.

दूसरी ओर, सरकार बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के साथ इस सत्र में प्रवेश कर रही है. हाल के महीनों में कई सांसदों के एनडीए के साथ आने से सत्ता पक्ष की संख्या पहले की तुलना में मजबूत हुई है. इससे सरकार को महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने में राजनीतिक बढ़त मिलने की उम्मीद है. खासकर संवैधानिक संशोधन से जुड़े प्रस्तावों और अन्य प्रमुख विधेयकों पर सरकार की नजर रहेगी.

सत्र के दौरान राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है. इस संशोधन के जरिए राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके अलावा संसद और राज्यों की सीटों के पुनर्निर्धारण जैसे विषय भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं.

राजनीतिक दलों के बीच हालिया घटनाक्रम और दल-बदल के कारण संसद का माहौल पहले से ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पर्याप्त जवाब नहीं दे रही, जबकि सरकार विकास, सुधार और विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मानसून सत्र में केवल विधेयकों पर ही नहीं, बल्कि जवाबदेही, शिक्षा, संघीय ढांचे और राजनीतिक नैतिकता जैसे विषयों पर भी लंबी और तीखी बहस देखने को मिल सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही पर पूरे देश की नजर रहेगी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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