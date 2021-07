Monsoon Session of Parliament News: लोकसभा स्‍पीकर (Lok Sabha Speaker) ओम बिरला (Om Birla) ने आज सोमवार को संसद (Parliament) के मानसून सत्र (Monsoon Session 2021) की घोषणा कर दी है. लोकसभा स्‍पीकर ने कहा, मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. इस मानसून सत्र में 19 बैठकें होगी. मानसून सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, दोनों सदनों में सत्र का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.Also Read - Maharashtra के 15 जिलों में बढ़ रहे कोरोना मरीजों ने बढ़ाई चिन्ता, तो क्या फिर लगेगा लॉकडाउन?

All members and media will be allowed in accordance with COVID rules. RTPCR test is not mandatory. We will request those who have not undergone vaccination to undergo test: Lok Sabha Speaker Om Birla

