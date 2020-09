Monsoon Session: कृषि विधेयक (Farms Bill 2020) के दौरान राज्यसभा (Rajya Sabha) में हुए हंगामे के कारण विपक्षी दलों के आठ सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है. इसे लेकर मंगलवार को भी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया. कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने कहा कि जब तक 8 सदस्यों का उच्च सदन से निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करेगी. Also Read - हरिवंश की तारीफ में PM मोदी ने किया Tweet- 'जिन्होंने अपमान किया उन्हें ही पिलाई चाय, बिहार की धरती से एक बार फिर...'

Till our demands which include revocation of suspension of the 8 MPs and Govt to bring another bill under which no private player can purchase below MSP are not met, the Opposition will boycott the session: LoP & Congress Rajya Sabha MP Ghulam Nabi Azad https://t.co/lqwgTGj4KK

— ANI (@ANI) September 22, 2020