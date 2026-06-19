Aaj 19 june ka Mausam: दिल्ली में गर्मी का कहर, इन जगहों पर मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, जानें अपने राज्य का हाल

देशभर में मौसम का मिजाज बदल रहा है. उत्तर भारत में गर्मी का असर जारी है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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जानें आज देश में कैसा है मौसम (image AI)

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बरकरार: 19 जून को तापमान 40-42°C तक पहुंच सकता है. हालांकि गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश के भी आसार हैं.

पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट: असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

मध्य और पश्चिम भारत में मॉनसून की धीमी रफ्तार: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई हिस्सों में अभी भी गर्मी का असर है, जबकि बारिश सामान्य से कम रहने से खरीफ बुआई प्रभावित हो रही है.

उत्तराखंड और दक्षिण भारत में राहत: उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

देशभर में मौसम तेजी बदल रहा है. भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 4 जून को केरल पहुंचा लेकिन मध्य भारत में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. 19 जून को उत्तरी और मध्य भारत में गर्मी बनी रहेगी जबकि पूर्वोत्तर और कुछ दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

उत्तरी भारत

mausam.imd.gov.in के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 19 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिल्ली में अधिकतम तापमान 40-42°C और न्यूनतम 26-28°C रहने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी आ सकती है. राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में धूल भरी आंधी संभव.

एनसीआर का हाल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा. 19 जून को तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने “थंडरस्टॉर्म विद रेन” का पूर्वानुमान जारी किया है.

20 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं.

21 जून को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

22 जून को मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने की संभावना है. इस दिन का पूर्वानुमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने का है.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. IMD ने इस हफ्ते के लिए isolated heavy rainfall का अलर्ट जारी किया है. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश संभव.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मॉनसून की प्रगति जारी है. 19 जून को गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा. मॉनसून 23 जून के आसपास इन क्षेत्रों में और आगे बढ़ सकता है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी. विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति संभव. बारिश की कमी (लगभग 40-60% deficit) से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है.

पश्चिमी भारत

गुजरात और राजस्थान में मॉनसून अभी पहुंचने वाला है. 19 जून को गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी संभव. तापमान ऊंचा रहेगा.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश जारी. कोस्टल क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं संभव. तेलंगाना में हीट वेव से राहत मिल सकती है लेकिन आर्द्रता अधिक रहेगी.

तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट

तमिलनाडु के कई जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है. यह बारिश लोगों को पिछले कुछ हफ्तों से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत दे सकती है.

हिमालयी क्षेत्र

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश, बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में और गरज के साथ आंधी संभव. तापमान में हल्की गिरावट.राष्ट्रीय अवलोकन समग्र रूप से जून में बारिश औसत से कम रही है. El Niño के प्रभाव से मॉनसून कमजोर है लेकिन अंतिम सप्ताह में सुधार की उम्मीद. किसान भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जल प्रबंधन करें.

उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान

उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी से लेकर टिहरी और नैनीताल तक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. पहाड़ी जिलों में बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. 19 जून को भी मौसम का यही पैटर्न जारी रहने की संभावना है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अधिक स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है, जबकि देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है.