Monsoon Tracker: दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ेगी बारिश, IMD ने जारी किया नया अपडेट

Monsoon Tracker: लंबे ब्रेक के बाद मानसून फिर से एक बार सक्रिय हो गया है. अब इसको लेकर IMD ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं देश के अलग-अलग इलाकों में मौसम क्या हाल है...

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दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ेगी बारिश (Image: AI)

मानसून तीन दिनों में कई राज्यों तक पहुंचेगा

बंगाल सिस्टम से तेज बारिश का अलर्ट जारी

दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश बढ़ने वाली

भारी बारिश के बीच लोगों को सतर्क रहना

Monsoon Tracker 2026: दक्षिण-पश्चिम मानसून अब लगातार आगे बढ़ रहा है. 5 जुलाई तक मानसून की सीमा गुजरात के जामनगर, राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और झुंझुनूं, हरियाणा के हिसार और पंजाब के बठिंडा तक पहुंच चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों में मानसून उत्तर अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी इलाकों में भी पहुंच सकता है. इससे इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ने की उम्मीद है. कई जगहों पर लगातार बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी भी हो सकती है.

बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तट के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है. इसी वजह से देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई को छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. ओडिशा में 5 जुलाई को, जबकि कोंकण-गोवा और गुजरात क्षेत्र में 5 से 7 जुलाई तक कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. सौराष्ट्र और कच्छ में भी 5 जुलाई को तेज बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तर और मध्य भारत में कई दिनों तक बारिश

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में 5 से 11 जुलाई के बीच अलग-अलग दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह लगातार बारिश हो सकती है. इन राज्यों में कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Advance of Southwest Monsoon 2026 The Northern Limit of Monsoon continues to pass through 22°N/60°E, 22°N/65°E, Jamnagar, Udaipur, Ajmer, Jhunjhunu, Hisar, Bhatinda and 32.5°N/70°E as on 05th July. Conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some… pic.twitter.com/6OmHqcZiRV — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 5, 2026

पूर्वोत्तर, पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी अलर्ट

पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा और अंडमान-निकोबार में भी 5 से 11 जुलाई के बीच अच्छी बारिश होने की संभावना है. ओडिशा में 5 जुलाई को और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है. बिहार और झारखंड में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का खतरा बना रहेगा. वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी लगातार बारिश का अनुमान है. गुजरात, कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में भी कई दिनों तक तेज बारिश जारी रह सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

लोगों के लिए क्या है सलाह?

मौसम विभाग ने जिन इलाकों में भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है, वहां लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. बारिश के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और पानी भरी सड़कों से दूरी बनाए रखें. पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोग मौसम की जानकारी लेकर ही सफर करें. किसानों, यात्रियों और रोजाना आने-जाने वाले लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखनी चाहिए. आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है.